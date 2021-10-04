Саша Пустовит после разрыва с мужем сделала себе грудь (фото до и после)

Блогер обратилась за "помощью" в клинику известного украинского хирурга Эдгара Каминского.

Известная украинская блогер-миллионник Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, которая находится в процессе развода со своим супругом, блогером Игорем Пустовитом, пополнила список знаменитостей, которые решились "подкорректировать" свою внешность благодаря пластическому хирургу.

На своей странице в Инстаграм в сторис Александра призналась, что обратилась к известному украинскому хирургу Эдгару Каминскому, чтобы тот увеличил ей грудь до третьего размера. Возможно, Саша еще немного поскрывала бы эту информацию, но ее подписчики заметили, что на ее новых фото грудь выглядит иначе.

"Грудь от капусты до таких размеров не растет" — написала в сторис блогер, уточнив, что операция прошла еще месяц назад.

Также Александра поделилась черно-белым видео, на котором видно, как ее подготавливают к операции.

"Телеграф" предлагает сравнить, какой Саша Бо была до и после пластики.

До:

После:

Напомним, что во время интервью телеведущей Маше Ефросининой Саша призналась, что муж унижал ее из-за проблем в сексе. Девушка заявила, что Игорь Пустовит в довольно грубой форме говорил ей о том, что она перестала его удовлетворять, и ей "что-то надо с этим делать".

И хотя Пустовит эту информацию опровергает, но Сашу Бо видимо его слова таки задели, ведь она и грудь больше сделала, а также отправилась к гинекологу, как она написала — "с эстетическими целями".