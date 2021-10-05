Сбой Facebook и Instagram: 10 простых вещей, которые мы не сможем сделать прямо сейчас

Коллапс с популярными соцсетями забрал из нашей жизни много, казалось бы, привычных вещей

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и других сервисов затянулся уже на несколько часов. Такой коллапс лишний раз показывает, насколько реальность современного человека невозможна без социальных сетей. В подтверждение этому "Телеграф" подготовил подборку 10 простых вещей, которые мы не можем сделать прямо сейчас.

Заказать любимую пиццу (ведь многие компании принимают заказы через тот же Instagram). Выйти в прямой эфир Instagram или Facebook и поделиться со всеми, что произошёл самый масштабный технологический сбой в истории. Проверить в Instagram, просмотрел ли он\она твою историю. Уточнить в Facebook время проведения завтрашнего мероприятия. Полистать перед сном ленту Instagram, Facebook или посмотреть видео в TikTok. Попасть в главный офис Facebook (если ты его сотрудник). Зайти в Instagram к Насте Каменских\Лесе Никитюк\Наде Дорофеевой и написать, какой некрасивый "лук" они подобрали и как неудачно выбран ракурс. Насладиться слогом любимого "ЛОМа" в Facebook. Узнать в Facebook, а не сегодня ли у шефа день рождения. Поделиться с фоловерами "скучающим" селфи. Поскольку уже четыре часа приходится выживать без соцсетей…

Напомним, сбой "вырубил" Instagram, Facebook, TikTok и ряд других платформ в разных странах 4 октября. Прошло несколько часов, а сервисы так и не работают. Тем временем акции этих компаний уже значительно рухнули в цене.

Как сообщал "Телеграф", накануне затяжных неполадок одна из бывших сотрудниц Facebook вместе с уходом из компании припрятала часть данных о внутренней работе сервиса. Свой поступок Фрэнсис Хоген объяснила в интервью.