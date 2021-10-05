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Сбой Facebook и Instagram: 10 простых вещей, которые мы не сможем сделать прямо сейчас

Автор
Таисия Ерохина
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Сбой в Facebook и Instagram Новость обновлена 05 октября 2021, 00:39
Сбой в Facebook и Instagram

Коллапс с популярными соцсетями забрал из нашей жизни много, казалось бы, привычных вещей

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и других сервисов затянулся уже на несколько часов. Такой коллапс лишний раз показывает, насколько реальность современного человека невозможна без социальных сетей. В подтверждение этому "Телеграф" подготовил подборку 10 простых вещей, которые мы не можем сделать прямо сейчас.

  1. Заказать любимую пиццу (ведь многие компании принимают заказы через тот же Instagram). 
  2. Выйти в прямой эфир Instagram или Facebook и поделиться со всеми, что произошёл самый масштабный технологический сбой в истории. 
  3. Проверить в Instagram, просмотрел ли он\она твою историю. 
  4. Уточнить в Facebook время проведения завтрашнего мероприятия. 
  5. Полистать перед сном ленту Instagram, Facebook или посмотреть видео в TikTok. 
  6. Попасть в главный офис Facebook (если ты его сотрудник). 
  7. Зайти в Instagram к Насте Каменских\Лесе Никитюк\Наде Дорофеевой и написать, какой некрасивый "лук" они подобрали и как неудачно выбран ракурс. 
  8. Насладиться слогом любимого "ЛОМа" в Facebook. 
  9. Узнать в Facebook, а не сегодня ли у шефа день рождения.
  10. Поделиться с фоловерами "скучающим" селфи. Поскольку уже четыре часа приходится выживать без соцсетей…

Напомним, сбой "вырубил" Instagram, Facebook, TikTok и ряд других платформ в разных странах 4 октября. Прошло несколько часов, а сервисы так и не работают. Тем временем акции этих компаний уже значительно рухнули в цене.

Как сообщал "Телеграф", накануне затяжных неполадок одна из бывших сотрудниц Facebook вместе с уходом из компании припрятала часть данных о внутренней работе сервиса. Свой поступок Фрэнсис Хоген объяснила в интервью.

Теги:
#Facebook #Instagram #Сбой в Instagram #Сбой в Фейсбуке #Tik Tok
Facebook и Instagram
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