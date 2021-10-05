Сбой Facebook и Instagram: 10 простых вещей, которые мы не сможем сделать прямо сейчас
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Коллапс с популярными соцсетями забрал из нашей жизни много, казалось бы, привычных вещей
Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и других сервисов затянулся уже на несколько часов. Такой коллапс лишний раз показывает, насколько реальность современного человека невозможна без социальных сетей. В подтверждение этому "Телеграф" подготовил подборку 10 простых вещей, которые мы не можем сделать прямо сейчас.
- Заказать любимую пиццу (ведь многие компании принимают заказы через тот же Instagram).
- Выйти в прямой эфир Instagram или Facebook и поделиться со всеми, что произошёл самый масштабный технологический сбой в истории.
- Проверить в Instagram, просмотрел ли он\она твою историю.
- Уточнить в Facebook время проведения завтрашнего мероприятия.
- Полистать перед сном ленту Instagram, Facebook или посмотреть видео в TikTok.
- Попасть в главный офис Facebook (если ты его сотрудник).
- Зайти в Instagram к Насте Каменских\Лесе Никитюк\Наде Дорофеевой и написать, какой некрасивый "лук" они подобрали и как неудачно выбран ракурс.
- Насладиться слогом любимого "ЛОМа" в Facebook.
- Узнать в Facebook, а не сегодня ли у шефа день рождения.
- Поделиться с фоловерами "скучающим" селфи. Поскольку уже четыре часа приходится выживать без соцсетей…
Напомним, сбой "вырубил" Instagram, Facebook, TikTok и ряд других платформ в разных странах 4 октября. Прошло несколько часов, а сервисы так и не работают. Тем временем акции этих компаний уже значительно рухнули в цене.
Как сообщал "Телеграф", накануне затяжных неполадок одна из бывших сотрудниц Facebook вместе с уходом из компании припрятала часть данных о внутренней работе сервиса. Свой поступок Фрэнсис Хоген объяснила в интервью.
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