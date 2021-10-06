Не буди, убьет: три знака Зодиака, которые по утрам пребывают в плохом настроении

Этих трех знаков лучше не беспокоить сразу после пробуждения.

Утро — это всегда тяжело (если не считать ранний подъем куда-то в путешествие конечно). Однако есть три знака Зодиака, которым это дается с еще большим трудом. Астрологи предупреждают, к этой тройке с самого утра лучше не подходить: они очень раздраженные, злые и без настроения.

Львы

Люди, рожденные под этим знаком, очень любят поспать и утренние подъемы это совсем не о них. Поэтому, ели Вы решили разбудить Львенка с утра пораньше, готовьтесь быть виноватым во всех смертных грехах. Представителям этого знака нужно время, чтобы прийти в себя, часов так как где-то ближе к 11.

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Водолей

Этот знак Зодиака больше всего ненавидит принуждение, поэтому заставлять себя вставать утром это дня них пытка. Однако из-за того, что Водолеи не любят проявлять слабость, они наперекор себе все же поднимаются с постели. Но от этого они и злые. Подождите пока Водолеи успокоятся, прежде чем говорить с ними утром.

Рыбы

Это еще те любители понежится в постели. Мечтательные и романтичные Рыбы плохо переносят принуждения и ограничения, поэтому звонок будильника – это настоящий кошмар для них. Если Рыбам все же пришлось встать пораньше, дайте им немного поворчать, и дальше день пойдет как по маслу.

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