Когда Покровская родительская суббота в 2021 году: традиции и запреты этого дня
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Родительская суббота — день особого поминовения усопших.
В субботу, 9 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших. Поминальная суббота перед этим праздником называется Покровской родительской субботой.
Родительские субботы — это особые дни, которые действуют в православии. В такую субботу рекомендуется посетить храм и помолиться о душах умерших родственников, друзей, знакомых, поставив свечу за упокой, а затем сходить на кладбище.
Православные верят, что души умерших посещают их, поэтому поминальный ужин лучше приготовить дома.
Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу:
- Нельзя поминать умерших дурным словом или плохо думать о них.
- Не стоит поминать усопших алкоголем.
- Нельзя убиваться об умершем.
- Нельзя работать.
- Нельзя заказывать панихиду самоубийцам.
- Нельзя ссорится, плакать, сквернословить и желать зла.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.
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