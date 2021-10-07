Когда Покровская родительская суббота в 2021 году: традиции и запреты этого дня

Родительская суббота — день особого поминовения усопших.

В субботу, 9 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших. Поминальная суббота перед этим праздником называется Покровской родительской субботой.

Родительские субботы — это особые дни, которые действуют в православии. В такую субботу рекомендуется посетить храм и помолиться о душах умерших родственников, друзей, знакомых, поставив свечу за упокой, а затем сходить на кладбище.

Православные верят, что души умерших посещают их, поэтому поминальный ужин лучше приготовить дома.

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу:

Нельзя поминать умерших дурным словом или плохо думать о них.

Не стоит поминать усопших алкоголем.

Нельзя убиваться об умершем.

Нельзя работать.

Нельзя заказывать панихиду самоубийцам.

Нельзя ссорится, плакать, сквернословить и желать зла.

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