Укр

Когда Покровская родительская суббота в 2021 году: традиции и запреты этого дня

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Покровская родительская суббота
Покровская родительская суббота

Родительская суббота — день особого поминовения усопших.

В субботу, 9 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших. Поминальная суббота перед этим праздником называется Покровской родительской субботой.

Родительские субботы — это особые дни, которые действуют в православии. В такую субботу рекомендуется посетить храм и помолиться о душах умерших родственников, друзей, знакомых, поставив свечу за упокой, а затем сходить на кладбище.

Православные верят, что души умерших посещают их, поэтому поминальный ужин лучше приготовить дома.

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу:

  • Нельзя поминать умерших дурным словом или плохо думать о них.
  • Не стоит поминать усопших алкоголем.
  • Нельзя убиваться об умершем.
  • Нельзя работать.
  • Нельзя заказывать панихиду самоубийцам.
  • Нельзя ссорится, плакать, сквернословить и желать зла.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года. 

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Покровская родительская суббота #Родительская суббота
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