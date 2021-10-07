Астрологи назвали тройку знаков Зодиака, которых в октябре ждут неудачи

Если предпринять превентивные меры, проблем можно будет избежать.

Порой звезды бывают к нам благосклонны, и тогда нас ждет успех как в работе, так и на личном фронте. А иногда звезды от нас отворачиваются, и тогда нам предстоит преодолевать некоторые трудности. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым придется переживать неудачи в октябре.

Овен

Овна риск неприятностей может настигнуть под конец месяца. К счастью, эти проблемы не будут касаться вашего здоровье. Скорее всего, это будут мелкие семейные неурядицы, которые вы сможете решить, если обуздаете свой характер.

Лев

Лев в октябре будет подвержен тревожности и стрессу, что негативно может отразиться на его здоровье. Если вы не научитесь владеть собой, то вполне способны дойти даже до нервного срыва. При этом большинство ваших проблем придуманы вами же самими. Постарайтесь не раздувать из мухи слона и переключаться на позитивные моменты.

Водолей

А вот Водолеям в октябре нужно серьезно позаботиться о своем здоровье, иначе неожиданно обострившаяся болезнь может надолго выбить вас из колеи. Не забывайте о профилактических мерах, и тогда вам удастся избежать серьезных проблем.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака в октябре будет ждать успех.