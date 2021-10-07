Укр

Они невыносимы: тройка знаков Зодиака с самым сложным характером

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Самые невыносимые знаки Новость обновлена 07 октября 2021, 11:59
Самые невыносимые знаки

Эти знаки мстительны и своенравны.

Одни знаки Зодиака по своей природе уступчивые и мягкие, других же окружающие предпочитают обходить десятой дорогой, чтобы не попасть к ним под раздачу. С кем из знаков Зодиака сложнее всего, рассказывают астрологи.

1 место — Скорпион

Скорпион, пожалуй, самый коварный и зловещий знак Зодиака. Они всегда добиваются того, чего хотят благодаря своей жесткости. Представители этого знака готовы к любым вызовам и сложностям. Скорпионы — очень сильные личности. Если однажды вы попали в их сети, то уже навеки будете их рабом. При этом они очень мстительны и сделают все, чтобы вы получили по заслугам, если посчитают, что их обидели.

2 место — Овен

Овны не в меру эмоциональные люди. Они быстро загораются, и за 15 минут способны разрушить то, что вы с ними сообща строили годами. Это относится как к личной жизни, так и к рабочим проектам. Овны никогда не признают, что они не правы и будут гнуть свою линию до конца. В отношениях с этим знаком страсти будут кипеть постоянно.

3 место — Близнецы

Близнецы — очень непоседливый знак, их постоянно куда-то тянет, они не могут сидеть на месте. Мнение окружающих для них абсолютно ничего не значит. Они поступают только так, как хотят сами и никак иначе.

Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которых в октябре будет ждать успех.

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#Гороскоп #Астролог #Знаки
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