Они невыносимы: тройка знаков Зодиака с самым сложным характером
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Эти знаки мстительны и своенравны.
Одни знаки Зодиака по своей природе уступчивые и мягкие, других же окружающие предпочитают обходить десятой дорогой, чтобы не попасть к ним под раздачу. С кем из знаков Зодиака сложнее всего, рассказывают астрологи.
1 место — Скорпион
Скорпион, пожалуй, самый коварный и зловещий знак Зодиака. Они всегда добиваются того, чего хотят благодаря своей жесткости. Представители этого знака готовы к любым вызовам и сложностям. Скорпионы — очень сильные личности. Если однажды вы попали в их сети, то уже навеки будете их рабом. При этом они очень мстительны и сделают все, чтобы вы получили по заслугам, если посчитают, что их обидели.
2 место — Овен
Овны не в меру эмоциональные люди. Они быстро загораются, и за 15 минут способны разрушить то, что вы с ними сообща строили годами. Это относится как к личной жизни, так и к рабочим проектам. Овны никогда не признают, что они не правы и будут гнуть свою линию до конца. В отношениях с этим знаком страсти будут кипеть постоянно.
3 место — Близнецы
Близнецы — очень непоседливый знак, их постоянно куда-то тянет, они не могут сидеть на месте. Мнение окружающих для них абсолютно ничего не значит. Они поступают только так, как хотят сами и никак иначе.
Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которых в октябре будет ждать успех.
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