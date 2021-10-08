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С Днем юриста! Красивые открытки и поздравления с праздником

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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День юриста празднуют 8 октября
День юриста празднуют 8 октября

Дата праздника была установлена в 1997-м году.

В эту пятницу, 8 октября, все люди, которые занимаются юридической деятельностью, отмечают свой профессиональный праздник — День юриста. В этот день принято поздравлять адвокатов, прокуроров, судей, следователей, нотариусов, юрисконсультов.

Дата празднования Дня юриста 8 октября была установлена указом президента от 16 сентября 1997 года. Этак дата выбрана неслучайно. поскольку именно в этот день в 1016 году Ярослав Мудрый издал свод законов "Русская правда".

К слову, это не единственный в году праздник работников юридической сферы:

  • 4 июля отмечается День судебного эксперта;
  • 2 сентября — День нотариата;
  • 1 декабря — День работников прокуратуры;
  • 19 декабря — День адвокатуры.

"Телеграф" приготовил для вас красивые и оригинальные открытки с Днем юриста, чтобы вы могли поздравить своих знакомых, близких и друзей с их профессиональным праздником.

Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста
Открытки с Днем юриста

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники будут отмечать православные христиане в этом месяце. Также предлагаем ознакомиться с подробным календарем государственных праздников на октябрь

Теги:
#Праздник #День юриста #День юриста Украины.
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