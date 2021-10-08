С Днем юриста! Красивые открытки и поздравления с праздником
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Дата праздника была установлена в 1997-м году.
В эту пятницу, 8 октября, все люди, которые занимаются юридической деятельностью, отмечают свой профессиональный праздник — День юриста. В этот день принято поздравлять адвокатов, прокуроров, судей, следователей, нотариусов, юрисконсультов.
Дата празднования Дня юриста 8 октября была установлена указом президента от 16 сентября 1997 года. Этак дата выбрана неслучайно. поскольку именно в этот день в 1016 году Ярослав Мудрый издал свод законов "Русская правда".
К слову, это не единственный в году праздник работников юридической сферы:
- 4 июля отмечается День судебного эксперта;
- 2 сентября — День нотариата;
- 1 декабря — День работников прокуратуры;
- 19 декабря — День адвокатуры.
"Телеграф" приготовил для вас красивые и оригинальные открытки с Днем юриста, чтобы вы могли поздравить своих знакомых, близких и друзей с их профессиональным праздником.
Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники будут отмечать православные христиане в этом месяце. Также предлагаем ознакомиться с подробным календарем государственных праздников на октябрь.
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