Укр

Отношений не построишь: три знака Зодиака наиболее склонных к измене

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Знаки Зодиака - изменщики Новость обновлена 08 октября 2021, 23:49
Знаки Зодиака - изменщики

Знаки Зодиака, которые не способны любить одного человека всю жизнь.

Наверняка многие в этом мире мечтают о "большой и чистой" любви, однако некоторые Знаки Зодиака не способны дать этого своей спутнице или спутнику.

Астрологи предупреждают, от этой тройки могут быть лишь разочарование, ведь они больше всего склонны к изменам.

1 место — Лев

Представители этого знака очень любят драму, поэтому им просто необходимы те "огненные" эмоции, страсть и импульсивные действия, которые могли бы во всех красках показать их характер. Поэтому, находясь долгое время в отношениях, им не хватает подобных эмоций и они идут "налево".

2 место — Овен

Еще одни представители огненного знака. Овны в большинстве случаев не могут не поддаться соблазну и удержаться от случайной интрижки. Они, как и Львы хотят страсти и импульсивности.

3 место — Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, не любят, когда их ограничивают, поэтому предпочитают эпизодические отношения. Им просто необходима смена "обстановки", в том числе и спутника жизни, особенно если он перестает их удивлять.

Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которых в октябре будет ждать успех.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Зодиак
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