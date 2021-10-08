Отношений не построишь: три знака Зодиака наиболее склонных к измене

Знаки Зодиака, которые не способны любить одного человека всю жизнь.

Наверняка многие в этом мире мечтают о "большой и чистой" любви, однако некоторые Знаки Зодиака не способны дать этого своей спутнице или спутнику.

Астрологи предупреждают, от этой тройки могут быть лишь разочарование, ведь они больше всего склонны к изменам.

Читайте также: Категория Lifestyle Три знака Зодиака, которые не торопятся жениться и создавать семью Представители этих знаков Зодиака решаются на этот важный шаг лишь после 30-ти.

1 место — Лев

Представители этого знака очень любят драму, поэтому им просто необходимы те "огненные" эмоции, страсть и импульсивные действия, которые могли бы во всех красках показать их характер. Поэтому, находясь долгое время в отношениях, им не хватает подобных эмоций и они идут "налево".

2 место — Овен

Еще одни представители огненного знака. Овны в большинстве случаев не могут не поддаться соблазну и удержаться от случайной интрижки. Они, как и Львы хотят страсти и импульсивности.

3 место — Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, не любят, когда их ограничивают, поэтому предпочитают эпизодические отношения. Им просто необходима смена "обстановки", в том числе и спутника жизни, особенно если он перестает их удивлять.

Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которых в октябре будет ждать успех.