Покров Пресвятой Богородицы: священник рассказал, что важно сделать в этот день

Покров Пресвятой Богородицы — праздник с сильной историей

В Украине 14 октября христиане отмечают праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Почему этот праздник тесно связано с самосознанием украинского народа и что надо делать в этот день? Ответ "Телеграф" узнал у военного священника, капеллана Военного госпиталя города Днепр, настоятеля храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы полка Днепр-1, протоиерея Дмитрия Поворотного.

Как появился этот праздник

По церковному преданию, это событие произошло еще до принятия Русью христианства при Владимире Великом. Так, князь Оскольд вместе со своими дружинниками совершил набег на Константинополь, пытаясь захватить город в IX веке. На тот момент византийское войско было далеко, поэтому защищать город был почти никому. Местным пришлось полагаться только на Божью помощь. Жители во главе с патриархом обратились к Пресвятой Богородице во Влахернском храме, где хранился ее омофор — то, что мы называем покровом. Молились всю ночь. И во время службы блаженный Андрей увидел видение: будто Богородица стоит над алтарем и огненным светлым омофором покрывает тех, кто служит. После этого богослужения верующие вышли на улицу и сделали крестный ход вокруг города: омофор опустили в воды Босфорского пролива, поднялась буря, которая разметала врагов во главе с князем Оскольдом. Тогда еще язычники настолько были поражены этим чудом, которое спасло город, что Оскольд решил покреститься. В истории нашей церкви, отмечает священник, это событие считается первым крещением Руси. Затем было Ольгино крещение, далее — Владимирово, которое мы и называем Крещением Руси-Украины.

Почему праздник Покрова почитают воины

С тех пор начали возникать и строиться храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы. За время казачества такие храмы были на каждой сечи. А Богородица считалась заступницей и покровительницей Запорожского войска. С древних времен праздник был связан с победой, а 14 октября стало Днем украинского казачества. Именно в эту дату казаки проводили общее собрание, выбирали старшину, поднимали важные вопросы общественной жизни и деятельности войск.

В начале ХХ века, когда началось национально-освободительное движение, образ Покрова Пресвятой Богородицы был связан с военной доблестью. Впоследствии 14 октября стало считаться Днем создания Украинской повстанческой армии. В современное время — отмечаем День защитников и защитниц Украины.

Поэтому сквозь века видим, говорит протоиерей, что в этом празднике очень тесно переплетена и победоносная, и религиозная история нашего народа.

Что важно сделать 14 октября

Как рассказал Дмитрий Поворотный, в этот день следует помолиться, обратиться к Богородице за помощью во всех наших делах, попросить, чтобы она заступалась за нас, молилась за нас перед Богом, покрывала от всякого бедствия своим омофором. Кроме того, 14 октября мы вспоминаем нашу победоносную историю — как казачество, так и времена освободительной борьбы, деятельность повстанцев. Сегодня праздник приобретает еще большее значение, учитывая события на востоке Украины.

"В современной российско-украинской войне мы увидели, что в первые годы, действительно, только благодаря Чуду Божьему, покровительству Богородицы, доблести тех немногих людей Украина выстояла перед таким наглым захватчиком и сохранила свою государственность, стала отвоевывать свои земли. Надеемся, что это в дальнейшем так и будет. И мы будем молиться за нашу победу. Потому что правда — на нашей стороне. А где правда — там и Бог, — рассказывает протоиерей. — Надо полагаться на Бога, покровительство Пресвятой Богородицы — собственно, это и олицетворяет этот праздник и икона Покрова Пресвятой Богородицы. Но, конечно, не опускать руки — бороться за свою Богом данную землю и строить ту желанную государственность, за которую боролись десятки поколений наших предков".

Священник отмечает, что этот день надо начать с молитвы, торжественного богослужения, что будет происходить в православном храме.

"Важно в этот день помолиться. Возможно, даже подготовиться, исповедаться, причаститься. Основная задача христианина — объединяться молитвой с Богом и ближними. А после богослужения может быть и какая-то праздничная трапеза с друзьями и родными", — рассказал священник.

При этом священник подчеркнул, что 14 октября важно помнить о тех исторических и духовных смыслах, которые заложены в празднике.

Необычные иконы Пресвятой Богородицы

Икона Пресвятой Богородицы еще с тех времен стала очень уважаемой. Интересно, что есть определенная иконописная практика, свойственная именно Украине. Так, иконы пишут не в классическом стиле, а под покровом Богородицы изображают определенных исторических личностей. Такая украинская традиция, по мнению священника, свидетельствует об осознании этого праздника и исторического символа, о том, насколько наш народ уважал и глубоко верил в покровительство Пресвятой Богородицы.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

Вот одна из современных икон Покрова Пресвятой Богородицы. Богородица — покровительница украинских воинов, освященная митрополитом Епифанием в 2017 году. На иконе изображены украинские воины разных эпох, в том числе Святой Равноапостольный Князь Владимир Великий, Гетман Украины Иван Мазепа в походных военных доспехах, сечевые казаки, старшины Армии УНР в униформе Третьей "Железной" дивизии, казак Полка Черных запорожцев, воины Украинской Галицкой армии, украинской Повстанческой армии, боец "Самообороны Майдана", воины добровольческих батальонов, современные украинские воины АТО, которые собрались вокруг фигуры небесного покровителя украинского воинства Архистратига Божия Михаила.