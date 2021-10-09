Какой талисман способен привлечь деньги и удачу

Если вы будете носить при себе мистический узел, он убережет вас от неприятностей, считает эксперт по фэн-шуй.

Согласно учению фен-шуй, чтобы ваши финансы возрастали, необходимо хранить деньги в доме в определенном месте. Однако помимо этого астрологи также считают, что существует талисман, который способен привлечь богатство, любовь и удачу в нашу жизнь. Речь идет о так называемом узле богатства и процветания.

Об этом рассказала эксперт по фен-шуй и астролог Ангелина Русина.

Узел богатства и процветания – один из мощнейших древних символов, символизирующий бесконечность и непрерывность. В символике фэн-шуй данный узел олицетворяет непрекращающийся поток удачи в любви, в делах, в бизнесе, нескончаемое течение жизни.

Изображения мистического узла не только привлекают к вам благоприятные обстоятельства, но и защищают от негативных воздействий любого характера. Ношение мистического узла при себе ограждает владельца от неприятностей и способствует укреплению всех видов удачи.

"Тот, кто носит этот мощный символ, будет ощущать воздействия, приумноженные на 8, и таким образом, наслаждаться дополнительной удачей. Узел богатства и процветания — символ добрых вестей с минимумом болезней, проблем, боли, неудач и всякого рода страданий. Это узел, который подразумевает гладкую и легкую жизнь. Он идентифицируется, как счастливый символ любви, подходящий для того, чтобы романтика в браке продлилась бесконечно, чтобы семейные узы крепчали, семья росла и пополнялась", — отмечает Русина.

Если Вы наметили себе важное дело (на работе, в семье, в бизнесе и т.п.), мистический узел будет защищать Вас от несчастных случаев и опасностей, убережет от негатива и плохих мыслей самого человека.

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