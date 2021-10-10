Двойная дата 10.10.2021: как привлечь удачу в этот особенный день

Нумеролог рассказала, что сулят повторяющиеся в дате десятки

В октябре выпадает одна из так называемых двойных дат – 10.10. О том, что сулит нам 10 октября, "Телеграф" узнал у нумеролога Ларисы Нохриной.

По ее словам, 10.10. – это удачливая дата, которая говорит об исполнении планов.

Так, число 10 — комбинация цифр 1 и 0. Где 1 символизирует сознание, Солнце, а 0 — бесконечность.

10 октября, отмечает нумеролог, судьба нас толкает к анализу и/или пересмотру жизненных целей и приоритетов, к внутренней борьбе, которая приведет к правильному пониманию вещей. Следует обратить внимание, что новые возможности порою выглядят, как потери. Однако, найдя правильное применение своим талантам и силам, каждый человек сможет приумножить их.

В этот день особенно следует помнить, что зависимость от чужого мнения всегда создает проблемы. Поэтому сегодня – думаем самостоятельно.

"Если кажется, что с целеполаганием у нас все в норме, очень полезно начать уборку. Можно оценить ситуацию в шкафу, в ванной или на кухне. Быть может, очень нужно что-то разложить по полочкам, что-то сдать в химчистку, а что и вовсе выбросить. Странным образом простая уборка поможет упорядочить и мысли, и планы, и проекты", — советует нумеролог.

Также 10 октября очень хорошо отправиться на прогулку. Природа сама генерирует откровения и подсказывает нам удачные решения.

Кроме того, добавила нумеролог, в этот день следует особенно помогать старикам и детям, поскольку стремление заботиться активизирует у нас ген "человечности".

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи назвали знаки зодиака, которым октябрь сулит неудачи.