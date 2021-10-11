Какой праздник 11 октября: народные приметы и запреты

Не стоит сегодня никому рассказывать о своих снах.

В понедельник, 11 октября, православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. В народном календаре — Харитонов день.

Святой Харитон жил в IV веке нашей эры на территории Инокии. За свою веру ему пришлось потерпеть страшные мучения, однако благодаря Божьей помощи остался в живых. Сразу после освобождения он отправился в Палестину, где организовал три христианские лавры — Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую.

Харитон Исповедник

11 октября крестьяне побаивались и старались не покидать дом без необходимости. Поэтому в основном занимались домашней работой.

Что нельзя делать 11 октября:

Не следует в этот день приглашать в дом незнакомых людей.

Не рекомендуется возвращаться за какой-то вещью.

Нельзя давать заведомо невыполнимые обещания.

Не стоит выкидывать мусор после захода солнца.

Нельзя без дела выходить из дома.

Не стоит заключать браки.

Народные приметы 11 октября:

Если лист с березы и дуба нечисто опадает, то зима будет суровой. Если листья на землю падают изнанкой вверх, то в следующем году будет хороший урожай. Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней. Луна в кругах – к засушливому лету. Если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой. Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной. Вокруг луны радужный круг – к ветру и ненастью. Если вечером заря красная, то завтра будет ветрено. Ива инеем покрылась – к долгой зиме.

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