Какой праздник 11 октября: народные приметы и запреты
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Не стоит сегодня никому рассказывать о своих снах.
В понедельник, 11 октября, православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. В народном календаре — Харитонов день.
Святой Харитон жил в IV веке нашей эры на территории Инокии. За свою веру ему пришлось потерпеть страшные мучения, однако благодаря Божьей помощи остался в живых. Сразу после освобождения он отправился в Палестину, где организовал три христианские лавры — Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую.
11 октября крестьяне побаивались и старались не покидать дом без необходимости. Поэтому в основном занимались домашней работой.
Что нельзя делать 11 октября:
- Не следует в этот день приглашать в дом незнакомых людей.
- Не рекомендуется возвращаться за какой-то вещью.
- Нельзя давать заведомо невыполнимые обещания.
- Не стоит выкидывать мусор после захода солнца.
- Нельзя без дела выходить из дома.
- Не стоит заключать браки.
Народные приметы 11 октября:
- Если лист с березы и дуба нечисто опадает, то зима будет суровой.
- Если листья на землю падают изнанкой вверх, то в следующем году будет хороший урожай.
- Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.
- Луна в кругах – к засушливому лету.
- Если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой.
- Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной.
- Вокруг луны радужный круг – к ветру и ненастью.
- Если вечером заря красная, то завтра будет ветрено.
- Ива инеем покрылась – к долгой зиме.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.
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