Прорыв в делах и сложности с поездками: астролог рассказала, что ждет нас в октябре

В этом месяце нас ждет окончание ретроградного движения Меркурия.

Вторая декада октября, ознаменуется окончанием ретроградности Меркурия – с 19 октября в директном движении, а значит, дела пойдут быстрее. Однако, Сатурн в фазе стационарности до 15 октября, но в этот же день, Юпитер остановится до 22 октября.

Продолжают удивлять весь мир громкие события на государственном уровне – отставки, разоблачения, скандалы. Могут быть введены различные ограничивающие правила, экономические санкции отдельными государствами или международными организациями в отношении известных физических и юридических лиц, организаций, или государств. Люди, обладающие властью, имеющие руководящие должности, сильнее всего почувствуют энергии стационарных Сатурна и Юпитера.

Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

В этот период лучше отказаться от поездок, т.к. возможны проблемы с документами, массовые переносы авиарейсов, поломки транспорта, политические конфликты. Медленно развиваются дела, связанные с зарубежными поездками, обучением, авторитетом, популярностью, мировоззрением.

13 октября Венера в гармоничном аспекте со стационарным Сатурном – день благоприятный, желания и чувства подчиняются разуму. Активизируется деловое партнерство, укрепляются связи. Благоприятна общественная или политическая активность.

15 октября Солнце в гармоничном аспекте со стационарным Юпитером — все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными. Активизируется творческая сила, те, кто упорно работал, достигнет признания и получит поощрение. Сфера влияния медленно, но уверенно расширяется, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в первой половине октября.

17 октября Венера в гармоничном аспекте с ретро Меркурием, а Солнце в напряжении с Плутоном. Энергии дня разнообразны, личные вопросы благополучно решаются, но на внешнем уровне возникают препятствия и сложности. Желательно избегать нахождения в толпе и участия в массовых мероприятиях.

19 октября Марс и Юпитер в гармоничном аспекте – день прорыва во многих делах, расширения и выхода на новый уровень. Хорошее время для проведения встреч, запуска рекламы, выступлений, чтения лекций. Любые контакты с представителями закона завершатся удачно, а также будут благоприятными любые переговоры с властями. Начинается время прогресса в личной жизни и профессиональных делах, а также благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций.

20 октября полнолуние в Овне в 17:57 по киевскому времени. С 20 октября и до конца месяца проявляется напряженный аспект Марс – Плутон. В это время будут активизированы самые напряжённые ситуации, реализовываться сложные сценарии. Этот период пройдёт под знаком перемен в отношениях, в партнёрстве – все старое и бесперспективное останется в прошлом.

Нельзя сказать, что период от полнолуния до конца месяца будет иметь негативный оттенок во всем – по сравнению с предыдущим периодом, будет намного легче. Однако, увеличивается вероятность травм на производстве, при работе с техникой, также возможны материальные потери и убытки из-за собственных ошибок и поспешных действий. Но для людей активных, думающих, готовых работать и предпринимать реальные действия, период окажется продуктивным.

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