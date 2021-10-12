Появился новый тизер 3 сезона "Крепостной" (видео)
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В третьем сезоне "Крепостной" роль Кати Вербицкой сыграет новая актриса.
Новый сезон популярного сериала "Крепостная" уже совсем скоро выйдет на экраны. Создатели продолжают подогревать интерес поклонников к третьему сезону, постепенно приоткрывая новые подробности.
Так, украинский актер Тарас Цымбалюк, который в исполняет роль кузнеца Назара, в своем Инстаграм опубликовал новый тизер сериала.
Ролик длится всего лишь несколько секунд. В кадре появляется сам Цымбалюк, демонстрируются сцены драк и, судя по всему", убийство девушки.
Третий сезон "Крепостной" выйдет на экраны уже 1 ноября в 20.15 на телеканале СТБ.
Ранее "Телеграф" писал, что известно о новом сезоне драмы "Крепостная". Главной переменой является то, что в третьем сезоне сериала роль Кати Вербицкой сыграет новая актриса — 25-летняя Соня Присс. Поклонники сериала не раз выражали свое недовольство по поводу того, что главную актрису заменили.
В этом сезоне появится известная российская актриса Мария Машкова. Также в свежих сериях снялись участницы шоу "Холостяк" — Надин Медведчук и Юлия Бельченко.
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