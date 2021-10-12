Три знака Зодиака станут главными счастливчиками этой недели

Среди счастливчиков на этой неделе Тельцы, Близнецы и Стрельцы.

Новая неделя в самом разгаре, а это значит, что пора узнать, кого из знаков Зодиака в эти дни будет ждать удача. Астрологи выделяют тройку счастливчиков, которым будет везти во всем.

Телец

Тельцу на этой неделе будет очень везти в финансовом плане. Хорошее время для крупных покупок и даже запуска собственного бизнеса. У вас появится возможность разбогатеть, если вы сосредоточтесь на своей работе и не будете распыляться. Сидеть сложа руки вам ни в коем случае нельзя.

Кроме того, в отношениях со второй половинкой на этой неделе вас ждет полное взаимопонимание, но только если вы научитесь уступать своему партнеру.

Близнецы

Близнецов на этой неделе также ждет удача на романтическом поприще. Одинокие представители знака смогут, наконец, встретить родственную душу. Для тех же, кто уже находится в отношениях, наступит период "медового месяца" с их второй половинкой.

Крайне удачливыми Близнецы будут и в работе. Вас ждет наплыв новых заказов и выгодных проектов.

Стрелец

На этой неделе звезды будут на стороне Стрельцов. Все задуманное будет осуществляться. Уделите как можно больше времени друзьям и родественникам. На этой неделе вам нужно отдыхать и веселиться.

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