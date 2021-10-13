Эти три знака Зодиака не способны построить длительные отношения

Отношения с этими знаками построить непросто, но возможно.

Некоторые люди не способны построить длительные отношения: как только чувства угасают, они начинают искать новую любовь. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не способны поддерживать чувства продолжительное время.

Овен

Овны быстро влюбляются и так же быстро остывают. Они вступают в серьезные отношения довольно рано, а потом пытаются от них убежать и "дожить" свободную жизнь. В их жизни всегда наступает переломный момент, когда они начинают тщательно анализировать свои отношения и решают, стоит ли попытаться их возродить или сразу уйти.

Стрелец

Стрелец — далеко не самый преданный знак в отношениях. Все, что длится слишком долго, вызывает у них беспокойство. Нельзя ограничивать свободу Стрельцов — лишь в этом случае у вас будет шанс построить с ним длительные отношения.

Водолей

Водолей также начинает испытывать беспокойство, долго находясь в одной точке. Они любят разнообразие и ищут его в отношениях также, как и во все другом. Даже страсть не может долго удерживать Стрельца в отношениях. Покорить его можно только интеллектуально.

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