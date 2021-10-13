День украинского казачества: история праздника и красивые поздравления

В день Покровы казаки проводили Большой совет, на котором избирали нового гетмана.

В четверг, 14 октября, в Украине отмечается сразу три праздника: православная и католическая церкви отмечают — Покров Пресвятой Богородицы, День защитника и защитницы Украины и День украинского казачества. Отметим, что все эти праздники очень взаимосвязаны.

День украинского казачества: история

Божья Матерь считается защитницей и покровительницей украинского казачества. Казаки очень почитали Богородицу. На Запорожской Сечи даже была построена церковь в честь Покрова Богородицы с ее иконой.

В 1999 году президент Украины Леонид Кучма решил отметить "историческое значение и заслуги Украинского казачества в утверждении украинской государственности" и учредил праздник День украинского казачества, который отмечается в День Покровы 14 октября.

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День украинского казачества: традиции

В День украинского казачества во многих регионах страны проводятся тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах — тематические уроки о славе запорожцев.

Стоит отметить, что в Украине продолжают традиции казачества. В 2002 году было создано Украинское реестровое казачество, а также в Украине действует Международная федерация боевого гопака.

День украинского казачества: поздравления

Поздравления с Днем украинского казачества

Поздравления с Днем украинского казачества

Поздравления с Днем украинского казачества

Поздравления с Днем украинского казачества

Поздравления с Днем украинского казачества

Поздравления с Днем украинского казачества

Поздравления с Днем украинского казачества

Поздравления с Днем украинского казачества

Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрову, чтобы обрести поддержку у Богородицы.