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День украинского казачества: история праздника и красивые поздравления

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
Поздравления с Днем украинского казачества Новость обновлена 13 октября 2021, 09:55
Поздравления с Днем украинского казачества

В день Покровы казаки проводили Большой совет, на котором избирали нового гетмана.

В четверг, 14 октября, в Украине отмечается сразу три праздника: православная и католическая церкви отмечают — Покров Пресвятой Богородицы, День защитника и защитницы Украины и День украинского казачества. Отметим, что все эти праздники очень взаимосвязаны.

День украинского казачества: история

Божья Матерь считается защитницей и покровительницей украинского казачества. Казаки очень почитали Богородицу. На Запорожской Сечи даже была построена церковь в честь Покрова Богородицы с ее иконой.

В 1999 году президент Украины Леонид Кучма решил отметить "историческое значение и заслуги Украинского казачества в утверждении украинской государственности" и учредил праздник День украинского казачества, который отмечается в День Покровы 14 октября.

День украинского казачества: традиции

В День украинского казачества во многих регионах страны проводятся тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах — тематические уроки о славе запорожцев.

Стоит отметить, что в Украине продолжают традиции казачества. В 2002 году было создано Украинское реестровое казачество, а также в Украине действует Международная федерация боевого гопака.

День украинского казачества: поздравления

Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества
Поздравления с Днем украинского казачества

Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрову, чтобы обрести поддержку у Богородицы.

Теги:
#Праздник #Казаки #Поздравления #День украинского казачества #День Украинского козацтва
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