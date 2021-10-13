"Не разрушайте Рождество": трейлер нового фильма "Один дома" захейтили в сети (видео)
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Пользователи сети уверены, что оригинальный фильм с Маколеем Калкиным превзойти невозможно.
Стриминговая платформа Disney+ представила первый трейлер перезапуска культового фильма "Один дома", съемки которого начались еще в феврале 2020-го года. В оригинальной версии картина носит название Home Sweet Home Alone.
Ролик опубликован на YouTube-канале компании 20th Century Studios.
Картина станет шестой по счету во франшизе, а ее сюжет станет ремейком первой части с Маколеем Калкиным. На этот раз главная роль досталась 12-летнему Арчи Йейтсу, который снялся в "Кролике Джоджо". В новом фильме семья оставит главного героя дома, улетев на зимние каникулы в Японию. Бандитами же станет семейная пара, которая попытается похитить семейную реликвию. Именно от них юному Максу Мерсеру предстоит защитить свой дом.
Лента выйдет 12-го ноября.
Отметим, что новая картина была вопсринята фанатами первых частей в штыки. Под трейлером фильма на YouTube в 2,5 больше дизлайков, чем лайков: 19 тысяч против 8,3 соответтсвенно. Пользователи также оставли под роликом множество негативных комментариев, в которых заявили, что ничто не сможет превзойти две первые части фильма и выразили недоумение, зачем вообще переснимать старый фильм.
"Им никогда, не заменить Маколея Калкина, он был чудесным, весёлым и самым лучшим. Даже, по истечению стольких лет. Один Дома 1 и 2 самые лучшие фильмы про Рождество", "Теперь я знаю, что я буду смотреть в это Рождество: "Один дома 1 и 2"! Ни один новый фильм «Один дома» не сравнится с этими двумя", "Пожалуйста, перестаньте разрушать Рождество. 1 и 2 — единственные настоящие", "Не нужно перезапускать это, старые фильмы — вечная классика, все еще смотрю их каждый праздник", — пишут в сети.
- Оригинальный фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990-м году. Главную роль в нем исполнил Маколей Калкин. В 1992-м году вышла вторая часть под названием "Один дома 2. Затерянный в Нью-Йорке". Режиссером обеих картин стал Крис Коламбус.Оба фильма уже стали классикой. Ежегодно на Рождество и Новый год их пересматривают миллионы людей по всему миру.
- В прошлом году звезде фильма Маколею Калкину исполнилось 40 лет, а в апреле этого года он впервые стал отцом.
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