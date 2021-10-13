"Не разрушайте Рождество": трейлер нового фильма "Один дома" захейтили в сети (видео)

Пользователи сети уверены, что оригинальный фильм с Маколеем Калкиным превзойти невозможно.

Стриминговая платформа Disney+ представила первый трейлер перезапуска культового фильма "Один дома", съемки которого начались еще в феврале 2020-го года. В оригинальной версии картина носит название Home Sweet Home Alone.

Ролик опубликован на YouTube-канале компании 20th Century Studios.

Картина станет шестой по счету во франшизе, а ее сюжет станет ремейком первой части с Маколеем Калкиным. На этот раз главная роль досталась 12-летнему Арчи Йейтсу, который снялся в "Кролике Джоджо". В новом фильме семья оставит главного героя дома, улетев на зимние каникулы в Японию. Бандитами же станет семейная пара, которая попытается похитить семейную реликвию. Именно от них юному Максу Мерсеру предстоит защитить свой дом.

Лента выйдет 12-го ноября.

Отметим, что новая картина была вопсринята фанатами первых частей в штыки. Под трейлером фильма на YouTube в 2,5 больше дизлайков, чем лайков: 19 тысяч против 8,3 соответтсвенно. Пользователи также оставли под роликом множество негативных комментариев, в которых заявили, что ничто не сможет превзойти две первые части фильма и выразили недоумение, зачем вообще переснимать старый фильм.

"Им никогда, не заменить Маколея Калкина, он был чудесным, весёлым и самым лучшим. Даже, по истечению стольких лет. Один Дома 1 и 2 самые лучшие фильмы про Рождество", "Теперь я знаю, что я буду смотреть в это Рождество: "Один дома 1 и 2"! Ни один новый фильм «Один дома» не сравнится с этими двумя", "Пожалуйста, перестаньте разрушать Рождество. 1 и 2 — единственные настоящие", "Не нужно перезапускать это, старые фильмы — вечная классика, все еще смотрю их каждый праздник", — пишут в сети.