Почему куриные яйца разного цвета: ответ вас может удивить

Увидев птицу, можно сразу угадать, какого цвета яйца она несет

Многие дети, как, впрочем и их родители, задаются вопросом: почему куриные яйца разного цвета? И если уж они разнятся, то какие полезнее и вкуснее?

Ответ на столь популярный вопрос довольно прост, а озвучили его на Инстаграмм-странице detlektor.

Интересно, что цвет скорлупы птичьего яйца зависит от окраса самой птицы. Оказывается, белые куры, утки и гуси несут белые яйца. Цесарки и куры с темным оперением — коричневые, а индейки и перепела — пятнистые яйца. Вкусовые и питательные качества яиц от цвета скорлупы вовсе не зависят, как многие ошибочно полагают.

Коричневый цвет придает яйцам пигмент протопорфирин — у темных кур его вырабатывается больше, чем у светлых.

К слову, некоторые люди считают, что желток коричневых яиц более яркий, однако это всего лишь миф: насыщенность желтка, как и прочность самого яйца зависит от возраста птицы и ее питания. Чем она старше, тем хрупче скорлупа и бледнее желток.

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