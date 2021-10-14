Укр

Поцелуй важнее оргазма: в сети разгорелась дискуссия из-за размышлений мужчины о сексе

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Секс - один из видов межличностных отношений
Секс - один из видов межличностных отношений

В списке, составленном одним из пользователей Twitter, свыше дюжины пунктов.

Секс и его правила — одна из обсуждаемых тем в интернете. После публичных рассуждений о симуляции оргазма, новую волну разговоров вызвало мнение одного из участников русскоязычного сегмента в Твиттере.

Свое видение фактов о сексе опубликовал пользователь Сергей Король, который называет себя блогером.

Среди них оказались такие сентенции (всего 15 пунктов):

  • секс в жизни не похож на порно
  • секс в 30 лучше, чем в 15
  • не стоит заниматься сексом с тем, кто не делится едой или напитком.
Первые пять пунктов списка
Первые пять пунктов списка
Пункты списка с 6 по 15
Пункты списка с 6 по 15

Пользователи не оценили такие рассуждения мужчины и выдвинули встречное предложение.

Многие выразили несогласие с какими-либо пунктами из списка, а также предположили причины почему автор его составил. Пользователи отмечают, что в сексе все индивидуально.

Из перечисленных пунктов часть пользователей сделали вывод, что автор сексом не занимается.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Жириновский рассказал о своем визите в США в 90-х. Политик признался, что платил за просмотр мужской мастурбации. Он отметил, что его поразило мастерство выступающих.

Теги:
#Твиттер #Дискуссия #Секс
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