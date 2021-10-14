Поцелуй важнее оргазма: в сети разгорелась дискуссия из-за размышлений мужчины о сексе
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В списке, составленном одним из пользователей Twitter, свыше дюжины пунктов.
Секс и его правила — одна из обсуждаемых тем в интернете. После публичных рассуждений о симуляции оргазма, новую волну разговоров вызвало мнение одного из участников русскоязычного сегмента в Твиттере.
Свое видение фактов о сексе опубликовал пользователь Сергей Король, который называет себя блогером.
Среди них оказались такие сентенции (всего 15 пунктов):
- секс в жизни не похож на порно
- секс в 30 лучше, чем в 15
- не стоит заниматься сексом с тем, кто не делится едой или напитком.
Пользователи не оценили такие рассуждения мужчины и выдвинули встречное предложение.
Многие выразили несогласие с какими-либо пунктами из списка, а также предположили причины почему автор его составил. Пользователи отмечают, что в сексе все индивидуально.
Из перечисленных пунктов часть пользователей сделали вывод, что автор сексом не занимается.
Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Жириновский рассказал о своем визите в США в 90-х. Политик признался, что платил за просмотр мужской мастурбации. Он отметил, что его поразило мастерство выступающих.
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