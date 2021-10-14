Баскский чизкейк: как приготовить нежный и воздушный десерт
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Чизкейк — один из самых низкокалорийных и полезных десертов, но при этом он невероятно вкусный.
Чизкейк является одним из самых популярных десертов во всем мире, поскольку он обладет очень нежным вкусом и при этом не слишком калориен в отличие от того же классического "Наполеона", который так любят украинцы. Популярной разновидностью этого творожного десерта является так называемый "Баскский чизкейк". Рецептом его приготовления и поделился известный кулинар Владимир Ярославский.
Рецептом, найденным в Испании, кулинар и поделился на своей странице в Инстаграм.
Баскский чизкейк: рецепт
Ингредиенты:
- 500 гр сыра Филадельфия
- 190 гр сахара
- 3 яйца + 1 желток
- 220 гр сливок, 30%
- 20 гр муки высшего сорта
Черничный джем для топпинга:
- 500 гр свежезамороженной черники
- 2 ст л сахара
Способ приготовления:
- Сначала делаем топпинг. Для этого в сотейнике смешайте чернику и сахар и уварите на медленном огне до густого состояния.
- Теперь переходим к чизкейку. Яйца и желток хорошо смешайте с сахаром ложкой или лопаткой. Добавьте муку и медленно смешайте, но не взбивайте. Филадельфия и сливки должны быть комнатной температуры.
- В творог добавьте яичную смесь, перемешайте и добавьте сливки. Вымесите до однородной массы.
- Форму 26 см выстелите пергаментом, смажьте сливочным маслом. Выпекайте чизкейк при температуре 210 градусов в течение 20 минут.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкусного и полезного тыквенного пирога.
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