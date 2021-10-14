Баскский чизкейк: как приготовить нежный и воздушный десерт

Чизкейк — один из самых низкокалорийных и полезных десертов, но при этом он невероятно вкусный.

Чизкейк является одним из самых популярных десертов во всем мире, поскольку он обладет очень нежным вкусом и при этом не слишком калориен в отличие от того же классического "Наполеона", который так любят украинцы. Популярной разновидностью этого творожного десерта является так называемый "Баскский чизкейк". Рецептом его приготовления и поделился известный кулинар Владимир Ярославский.

Рецептом, найденным в Испании, кулинар и поделился на своей странице в Инстаграм.

Баскский чизкейк: рецепт

Ингредиенты:

500 гр сыра Филадельфия

190 гр сахара

3 яйца + 1 желток

220 гр сливок, 30%

20 гр муки высшего сорта

Черничный джем для топпинга:

500 гр свежезамороженной черники

2 ст л сахара

Способ приготовления:

Сначала делаем топпинг. Для этого в сотейнике смешайте чернику и сахар и уварите на медленном огне до густого состояния. Теперь переходим к чизкейку. Яйца и желток хорошо смешайте с сахаром ложкой или лопаткой. Добавьте муку и медленно смешайте, но не взбивайте. Филадельфия и сливки должны быть комнатной температуры. В творог добавьте яичную смесь, перемешайте и добавьте сливки. Вымесите до однородной массы. Форму 26 см выстелите пергаментом, смажьте сливочным маслом. Выпекайте чизкейк при температуре 210 градусов в течение 20 минут.

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