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Баскский чизкейк: как приготовить нежный и воздушный десерт

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Баскский чизкейк получается невероятно нежным
Баскский чизкейк получается невероятно нежным

Чизкейк — один из самых низкокалорийных и полезных десертов, но при этом он невероятно вкусный.

Чизкейк является одним из самых популярных десертов во всем мире, поскольку он обладет очень нежным вкусом и при этом не слишком калориен в отличие от того же классического "Наполеона", который так любят украинцы. Популярной разновидностью этого творожного десерта является так называемый "Баскский чизкейк". Рецептом его приготовления и поделился известный кулинар Владимир Ярославский.

Рецептом, найденным в Испании, кулинар и поделился на своей странице в Инстаграм.

Баскский чизкейк: рецепт

Ингредиенты:

  • 500 гр сыра Филадельфия
  • 190 гр сахара
  • 3 яйца + 1 желток
  • 220 гр сливок, 30%
  • 20 гр муки высшего сорта

Черничный джем для топпинга:

  • 500 гр свежезамороженной черники
  • 2 ст л сахара

Способ приготовления:

  1. Сначала делаем топпинг. Для этого в сотейнике смешайте чернику и сахар и уварите на медленном огне до густого состояния.
  2. Теперь переходим к чизкейку. Яйца и желток хорошо смешайте с сахаром ложкой или лопаткой. Добавьте муку и медленно смешайте, но не взбивайте. Филадельфия и сливки должны быть комнатной температуры.
  3. В творог добавьте яичную смесь, перемешайте и добавьте сливки. Вымесите до однородной массы.
  4. Форму 26 см выстелите пергаментом, смажьте сливочным маслом. Выпекайте чизкейк при температуре 210 градусов в течение 20 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкусного и полезного тыквенного пирога.

Теги:
#Десерт #Владимир Ярославский #Чизкейк
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