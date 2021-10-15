Они просто невыносимы: названы самые вредные жены по знаку Зодиака

Эти девушки действительно вредные, но и к ним можно найти подход.

Как гласит народная мудрость, в каждой женщине есть загадка. Вот только у некоторых под этой "загадкой" подразумевается вредный характер. Астрологи назвали знаки Зодиака, под которыми рождаются женщины с самым вредным характером. Ужиться с ними будет непросто.

1-е место — Лев

Львицы, по утверждению астрологов, слишком высокомерны и постоянно чего-то ждут от своего партнера. При этом открыть что-то попросить эта женщина не способна. По ее мнению, вы сами обязаны угадывать ее мысли, а если этого не происходит, она смертельно на вас обидится и будет мучить длительным холодным молчанием.

2-е место — Скорпион

Партнерам Скорпионов приходится несладко из-за их чрезмерной саркастичности. Второй половинке представительниц этого знака то и дело будет казаться, что их за что-то высмеивают. Кроме того, она коварна, хитра и капризна. Однако если вы проявите по отношению к ней больше нежности — ее сердце оттает и отношения наладятся.

3-е место — Рак

Женщина-Рак так сильно сосредотачивается на объекте своих чувств, что просто не дает ему покоя. Порой она так сильно "душит" своей любовью, что хочется сбежать. Если же вы попытаетесь намекнуть ей на это — она обидится. При всем этом женщины-Раки — отличные матери и хозяйки.

Ранее "Телегра" рассказывал, какие знаки Зодиака наиболее склонны к изменам.