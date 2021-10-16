Укр

Обиженные мадам и рыжик, попавший в сказку: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Пушистики в любое время года поднимают настроение Новость обновлена 16 октября 2021, 10:52
Пушистики в любое время года поднимают настроение

Приколы с котиками, которые повеселят в этот пасмурный день

Длинные выходные в октябре предназначены для веселья, а не для грусти. Несмотря на дожди, которые украинские синоптики обещают на этот уикенд, мы не дадим нашим читателям пребывать в дурном настроении.

Как же тогда провести время и получить удовольствие? Это просто — смотрите видео со смешными животными и потоки настроения улучшат ваше времяпрепровождение у компьютера!

"Телеграф" публикует смешные картинки, мемы и видео с котами, которые поднимут вам настроение в эти облачные осенние дни.

Ну, блин, с кем не бывает…

Приколы с котами
Приколы с котами
Приколы с котами
Приколы с котами

А кто твой кот по гороскопу?

Напомним, что 16 октября в мире отмечается праздник — День руководителя. Самые смешные анекдоты и шутки к этому празднику вы найдете в материале "Телеграфа".

Теги:
#Животные #Коты #Кошки #Юмор #Приколы #котики недели
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