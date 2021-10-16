Обиженные мадам и рыжик, попавший в сказку: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)

Приколы с котиками, которые повеселят в этот пасмурный день

Длинные выходные в октябре предназначены для веселья, а не для грусти. Несмотря на дожди, которые украинские синоптики обещают на этот уикенд, мы не дадим нашим читателям пребывать в дурном настроении.

Как же тогда провести время и получить удовольствие? Это просто — смотрите видео со смешными животными и потоки настроения улучшат ваше времяпрепровождение у компьютера!

"Телеграф" публикует смешные картинки, мемы и видео с котами, которые поднимут вам настроение в эти облачные осенние дни.

Ну, блин, с кем не бывает…

Приколы с котами

Приколы с котами

А кто твой кот по гороскопу?

Напомним, что 16 октября в мире отмечается праздник — День руководителя. Самые смешные анекдоты и шутки к этому празднику вы найдете в материале "Телеграфа".