Обиженные мадам и рыжик, попавший в сказку: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)
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Приколы с котиками, которые повеселят в этот пасмурный день
Длинные выходные в октябре предназначены для веселья, а не для грусти. Несмотря на дожди, которые украинские синоптики обещают на этот уикенд, мы не дадим нашим читателям пребывать в дурном настроении.
Как же тогда провести время и получить удовольствие? Это просто — смотрите видео со смешными животными и потоки настроения улучшат ваше времяпрепровождение у компьютера!
"Телеграф" публикует смешные картинки, мемы и видео с котами, которые поднимут вам настроение в эти облачные осенние дни.
Ну, блин, с кем не бывает…
А кто твой кот по гороскопу?
Напомним, что 16 октября в мире отмечается праздник — День руководителя. Самые смешные анекдоты и шутки к этому празднику вы найдете в материале "Телеграфа".
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