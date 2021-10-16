Укр

Как перестать объедаться на ночь: два простых правила, которые реально работают

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Эксперт рассказала, как не переедать на ночь Новость обновлена 16 октября 2021, 11:45
Эксперт рассказала, как не переедать на ночь

Поздние приемы пищи способствуют образованию токсинов.

Всем нам в той или иной степени знакома пробелма переедания на ночь. После того, как целый день в офисе хватал что-то налету, конечно же, хочется, придя домой, от души наесться. Как уж тут следовать главному правилу худеющих: не есть после 18-ти?

Эксперт по питанию и фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, какие правила действительно помогут вам избавиться от привычки есть на ночь.

  1. Итак, первое, что вам необходимо сделать — это сбалансированно питаться в течение дня, около 5 раз. Разнообразить рацион и следить за количеством белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов.
  2. Также найдите альтернативный способ борьбы со стрессом: вечерние прогулки, спорт, йога, просмотр сериала (без пок-корна и чипсов), полезных видео и т.д.

Специалист по питанию также рассказала, как влияют на организм ночные перекусы. По ее словам, обильная вечерняя пища не переваривается должным образом, не всасывается в стенки тонкого кишечника, а в толстом подвергается воздействию патогенной микрофлоры, что приводит к образованию токсинов. Кроме того, избыток углеводов в вечернее время заставляет организм накапливать жир.

Ранее Марина Боржемская рассказала "Телеграфу", что нужно есть осенью, чтобы оставаться здоровым и не болеть.

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#Диета #Похудение #Еда
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