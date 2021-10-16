Как перестать объедаться на ночь: два простых правила, которые реально работают

Поздние приемы пищи способствуют образованию токсинов.

Всем нам в той или иной степени знакома пробелма переедания на ночь. После того, как целый день в офисе хватал что-то налету, конечно же, хочется, придя домой, от души наесться. Как уж тут следовать главному правилу худеющих: не есть после 18-ти?

Эксперт по питанию и фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, какие правила действительно помогут вам избавиться от привычки есть на ночь.

Итак, первое, что вам необходимо сделать — это сбалансированно питаться в течение дня, около 5 раз. Разнообразить рацион и следить за количеством белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов. Также найдите альтернативный способ борьбы со стрессом: вечерние прогулки, спорт, йога, просмотр сериала (без пок-корна и чипсов), полезных видео и т.д.

Читайте также: Категория Интервью Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста Проблема избыточного веса и перееданий актуальна для многих людей. В особенности остро она проявляется в осенне-зимний период. "Телеграф" поговорил с терапевтом-диетологом и автором клуба сбалансированного питания "The Vilka" Татьяной Лакустой и узнал, как справляться с эмоциональным перееданием и какие принципы здорового питания необходимо соблюдать.

Специалист по питанию также рассказала, как влияют на организм ночные перекусы. По ее словам, обильная вечерняя пища не переваривается должным образом, не всасывается в стенки тонкого кишечника, а в толстом подвергается воздействию патогенной микрофлоры, что приводит к образованию токсинов. Кроме того, избыток углеводов в вечернее время заставляет организм накапливать жир.

Ранее Марина Боржемская рассказала "Телеграфу", что нужно есть осенью, чтобы оставаться здоровым и не болеть.