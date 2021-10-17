Когда нельзя одалживать деньги, чтобы не обеднеть: приметы
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В народе считали, что если дать в долг в неправильное время, это может привести к безденежью.
Брать деньги в долг, давать, и даже отдавать тоже нужно уметь. Не просто так ведь в народе существует так много денежных примет. Если Вы человек суеверный, то Вам просто необходимо знать, как правильно одалживать деньги и отдавать долги, чтобы не обеднеть.
Когда нельзя давать деньги в долг
- На растущей Луне, а также в полнолуние.
- Вечером или ночью. Лучше давать деньги в долг при солнечном свете. Однако если это все же нужно сделать, нужно, чтобы деньги положили на пол, и тот, кому их дают в долг, поднял купюры.
- Когда эти деньги последние.
- В воскресенье. Последний день недели не предназначен для этого.
- На большие церковные праздники.
- Нельзя занимать под Новый год.
- В пятницу 13-тое.
Отметим, что если следовать фен-шую, все денежные операции нужно проводить в первой половине дня.
Как нельзя давать деньги в долг
- Нельзя давать деньги в долг в развернутом виде.
- Не отдавать деньги в дверном проеме и не передавать через порог.
- Давать и возвращать долги лучше мелкими купюрами.
- Отдавать деньги лучше правой рукой.
В какой день лучше возвратить долг
Наиболее благоприятные дни для прощания с долгом – среда, четверг и суббота. Рассчитываясь с долгами лучше в эти дни.
Ранее, "Телеграф" писал, что о запретах и приметах о ключах — Что нельзя делать с ключами от дома, чтобы не навлечь беду.
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