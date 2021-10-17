Укр

Три знака Зодиака, с которыми реально построить отношения на всю жизнь

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Эти знаки преданны на всю жизнь Новость обновлена 17 октября 2021, 12:44
Эти знаки преданны на всю жизнь

Однажды выбрав свою избранницу, представители этих знаков, как правило, не изменяют.

Наверняка практически каждая девушка, когда начинала свои новые отношения, "проверяла" своего парня по различным видам гороскопа: и совместимость, и описание, и все- все-все. Каждой хочется найти того самого — верного и любящего. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые способны поддерживать чувства продолжительное время.

Телец

Тельца можно смело назвать одним из самых верных знаков зодиака среди мужчин. Если он любит, то раз и навсегда, верит в любовь с первого взгляда и желает прожить со своей женой вместе до глубокой старости. Возникает ощущение, что прекрасные принцы из сказок, все до одного, — Тельцы. 

Дева

Девы — известны своей верностью и постоянством. Будьте уверены, если Дева выбрал в спутницы вас — к этому решению он пришел осознанно, предварительно все хорошо взвесив. Это именно тот верный знак зодиака, который не склонен к предательству.

Весы

Сдержанные и постоянные Весы предпочитают случайным связям серьезные отношения. Весы достаточно сбалансированы и справедливы во всех жизненных вопросах. Они стабильны, осознанно берут какие-либо обязательства, и стараются не обманывать. Для крепких и безупречных отношений станьте для такого мужчины не только хорошей любовницей, но и близким другом.

Ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака будет сказочно везти на этой неделе.

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