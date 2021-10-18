Пора отдохнуть: каким трем знакам Зодиака стоит взять отпуск этой осенью

Этой тройке срочно нужно сменить обстановку.

Чтобы не поддаться осенней депрессии и в хорошем настроении доработать этот год, некоторым представителям Зодиакального круга необходимо покинуть офис и отправиться куда-нибудь на острова или в горы. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым срочно нужно наверстать упущенный отдых летом и взять отпуск уже этой осенью.

Козерог

Представители этого знака еще те трудоголики. Они каким-то волшебным образом успевают не делать свою работу, но еще и помогать своим коллегам. Поэтому и отдыхать им нужно в два раза больше. Заряжайтесь отпускным настроением и отправляйтесь на заслуженный отдых.

Весы

Во время работы весы превращаются в качели, причем эмоциональные, которые очень утомляют. Из-за постоянных перепадов настроения могут появиться проблемы как на личном фронте, так и в работе. Звезды советуют Вам отдохнуть морально и физически.

Рак

Пора подумать и о себе, а не только о всех на свете. Чтобы осенью избежать апатии к обычным вещам, пакуйте чемодан и отправляйтесь в заслуженный отпуск.

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