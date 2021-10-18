Укр

Пора отдохнуть: каким трем знакам Зодиака стоит взять отпуск этой осенью

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
Этим знакам Зодиака нужен отдых Новость обновлена 18 октября 2021, 14:28
Этим знакам Зодиака нужен отдых

Этой тройке срочно нужно сменить обстановку.

Чтобы не поддаться осенней депрессии и в хорошем настроении доработать этот год, некоторым представителям Зодиакального круга необходимо покинуть офис и отправиться куда-нибудь на острова или в горы. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым срочно нужно наверстать упущенный отдых летом и взять отпуск уже этой осенью.

Козерог

Представители этого знака еще те трудоголики. Они каким-то волшебным образом успевают не делать свою работу, но еще и помогать своим коллегам. Поэтому и отдыхать им нужно в два раза больше. Заряжайтесь отпускным настроением и отправляйтесь на заслуженный отдых.

Весы

Во время работы весы превращаются в качели, причем эмоциональные, которые очень утомляют. Из-за постоянных перепадов настроения могут появиться проблемы как на личном фронте, так и в работе. Звезды советуют Вам отдохнуть морально и физически.

Рак

Пора подумать и о себе, а не только о всех на свете. Чтобы осенью избежать апатии к обычным вещам, пакуйте чемодан и отправляйтесь в заслуженный отпуск.

Ранее "Телеграф" писал, под каким знаком Зодиака рождаются самые вредные жены.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака
Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде
Интервью
В случае роспуска парламента, "Слуга народа" уже не получит монобольшинства, - политолог
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде
В случае роспуска парламента, "Слуга народа" уже не получит монобольшинства, - политолог
Дата публикации
Категория
Многие украинцы уже хотят включения централизованного отопления
Отопительный сезон-2021 в Украине уже начался: когда и где потеплеют батареи в ближайшее время
Дата публикации
Категория
В "красной" зоне уже пять областей
"Зато мы гордые": введут ли в Украине общенациональный локдаун (видео)
Дата публикации
Категория
Глава бюджетного комитета ВРУ Юрий Аристов
Глава бюджетного комитета Юрий Аристов: Моя задача - охранять бюджет, а не раздавать. Но некоторые все равно за этим приходят
Дата публикации
Категория
ОБСЕ
Оккупанты третий день терроризируют наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: миссию приостановили