Названы самые обидчивые знаки Зодиака

Добиться прощения Скорпиона практически невозможно.

Некоторые люди склонны упиваться своими обидами и ни за что не готовы простить человека, который чем-то их оскорбил. Они стараются методично вносить всех неугодных в черный список, а затем проявить свое коварство и отомстить при первом удобном случае. Астрологи называют три знака Зодиака, которые никогда не прощают обид.

1 место — Скорпион

О да, Скорпион по праву носит звание самого обидчивого знака Зодиака. Он может затаить смертельную обиду даже на очень близкого человека из-за какого-то пустяка и потом годами с ним не разговаривать. Переходить дорогу Скорпиону — очень плохая идея. Ведь он этого не забудет и когда-нибудь обязательно отомстит. При этом месть его будет коварной и изощренной. Этот знак не оставляет от своего обидчика живого места.

2 место — Рак

Раки очень эмоциональные и чуткие личности. Поэтому, чтобы обидеть их, даже не нужно особо стараться. Раки остро реагируют на поступки окружающих и могут обидеться даже на то, чего в реальности не было. Просто им так показалось. При этом открыто мстить Раки зачастую боятся, а вот сделать что-то исподтишка они вполне способны. Правда, это не особенно помогает им залечить раны, которые еще долго потом кровоточат.

3 место — Козерог

Козерог — один из самых мудрых знаков. Глупыми обидами он не страдает и не расстраивается из-за пустяков. Но вот какие-то серьезные вещи, вроде предательства, он не прощает. Человек, который нанес ему тяжелую обиду, перестает существовать для него навсегда.

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