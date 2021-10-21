Названы самые завистливые знаки Зодиака: кто попал в топ-3

Иногда зависть — полезное качество, ведь она помогает вам становиться лучше.

Ни для кого не секрет, что одним знакам Зодиака те или иные черты характера присущи больше, чем другим. К примеру, одних людей чужие успехи могут не волновать вовсе, а вот другим они не дают спокойно жить. Сегодня астрологи назвали тройку самых завистливых знаков Зодиака.

Овен

Овны не всегда показывают свою зависть открыто, но на деле даже успехи их любимых людей способны вывести их из себя. Достижения других людей заставляют Овнов чувствовать себя ничтожными и беспомощными. А вот когда у кого-то дела идут хуже, чем у них, представители знака чувствуют облегчение.

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Лев

Львы твердо убеждены в своем превосходстве над остальными. Они считают, что лучшая работа, лучший дом и лучшие отношения должны быть непременно у них. Поэтому когда кто-то обходит их в этих пунктах, они испытывают раздражение и зависть.

Скорпион

Скорпионы также довольно завистливый знак и при этом весьма агрессивный. Им трудно сдерживать эмоции и они могут выливать негатив на предмет своей зависти. Однако следует признать, что Скорпионы завидуют лишь тогда, когда испытывают большие сложности в жизни.

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