Где категорически нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть

Хранить заначку в каком-то томике любимого писателя — плохая идея.

А вы знали, что деньги любят не только счет, а и когда про них "заботятся": не мнут, не рвут и хранят в определенных местах. Деньги несут в себе определенную энергетику, и могут, как вознаградить своего "хозяина" так и сделать так, что у него будут финансовые потери.

Где лучше всего хранить свои сбережения, "Телеграф" уже писал ранее, а теперь мы предлагаем Вам узнать, где свои сокровища хранить не стоит.

Если вы человек суеверный, вы должны обязательно знать эти "правила" наизусть.

Где нельзя хранить деньги:

Места у дверей. Храня деньги в таких местах, будьте готовы к тому, что ваши сбережения будут "уходить".

Спальня. Так как это комната, в которой принято отдыхать, то ваши деньги могут также "уснуть" и перестать умножаться. По этой же причине нельзя хранить средства под матрасами.

Туалет/ванная. Согласно фен-шуй вода может вытянуть все деньги из дома.

Книги. "Стандартный" вариант положить заначку в томик любимой книги. Однако лучше так не делать, ведь старые книги, а также различные "плохие" произведения (детективы, ужасы, драмы) несут в себе плохую энергетику. Если и хранить в книжке, то только в доброй и позитивной.

В тесноте. Деньги не любят, когда их скручивают или связывают резинками.

Стеклянные банки. Та же причина, что и с теснотой. Деньги не хотят быть помятыми и находится в беспорядке.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных навлекать несчастье. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.