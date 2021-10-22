Укр

Где категорически нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
50
Где хранить деньги нельзя категорически
Где хранить деньги нельзя категорически

Хранить заначку в каком-то томике любимого писателя — плохая идея.

А вы знали, что деньги любят не только счет, а и когда про них "заботятся": не мнут, не рвут и хранят в определенных местах. Деньги несут в себе определенную энергетику, и могут, как вознаградить своего "хозяина" так и сделать так, что у него будут финансовые потери. 

Где лучше всего хранить свои сбережения, "Телеграф" уже писал ранее, а теперь мы предлагаем Вам узнать, где свои сокровища хранить не стоит. 

Если вы человек суеверный, вы должны обязательно знать эти "правила" наизусть.

Где нельзя хранить деньги:

  • Места у дверей. Храня деньги в таких местах, будьте готовы к тому, что ваши сбережения будут "уходить".
  • Спальня. Так как это комната, в которой принято отдыхать, то ваши деньги могут также "уснуть" и перестать умножаться. По этой же причине нельзя хранить средства под матрасами. 
  • Туалет/ванная. Согласно фен-шуй вода может вытянуть все деньги из дома. 
  • Книги. "Стандартный" вариант положить заначку в томик любимой книги. Однако лучше так не делать, ведь старые книги, а также различные "плохие" произведения (детективы, ужасы, драмы) несут в себе плохую энергетику. Если и хранить в книжке, то только в доброй и позитивной. 
  • В тесноте. Деньги не любят, когда их скручивают или связывают резинками.
  • Стеклянные банки. Та же причина, что и с теснотой. Деньги не хотят быть помятыми и находится в беспорядке. 

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных навлекать несчастье. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.

Теги:
#Деньги #Фен-шуй #Фэншуй #Правила фэншуй
Алек Болдуин
Новости США
Трагедия в Голливуде: актер Алек Болдуин устроил смертельную стрельбу на съемках
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алек Болдуин
Трагедия в Голливуде: актер Алек Болдуин устроил смертельную стрельбу на съемках
Дата публикации
Категория
Мисс Украина - Александра Яремчук
Звание "Мисс Украина 2021" получила Александра Яремчук: что известно о самой красивой украинке (фото, видео)
Дата публикации
Категория
ФК "Спартак"
Украинский комментатор перед матчем “Спартака” назвал Россию страной-оккупантом (видео)
Дата публикации
Категория
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко уже нашли замену на посту главы КГГА - источник
Дата публикации
Категория
Прививаться от коронавируса нужно, в первую очередь, людям с хроническими болезнями. Слухи об обратном - миф
Как "выжить" в карантин без ковид-сертификата и кому точно нельзя вакцинироваться: ответ Минздрава