"Мое сердце разбито": Алек Болдуин рассказал, что активно сотрудничает с полицией и общается с мужем погибшей украинки

Американский актер пообещал поддержать семью погибшей Галины Хатчинс.

В Голливуде во время съемок фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином, случилась трагедия. В результате выстрела из реквизитного оружия погибла 42-летняя женщина-оператор Галина Хатчинс из Украины.

Съемки фильма были приостановлены, а правоохранители начали активное расследование произошедшего.

На своей странице в Твитере американский актер Алек Болдуин выразил свои соболезнования семье погибшей украинки, а также рассказал, что он активно сотрудничает с полицией. Также он связался с мужем Галины и предложил ему свою помощь.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс" — написал Болдуин.

Что известно о Галине Хатчинс

Галина Хатчинс училась в Киеве. Девушка окончила университет им. Т. Шевченко, а 10 лет назад отправилась покорять Голливуд. Там она получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете. Девушка известна работой над следующими фильмами: боевик "Заклятый враг", драма "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин".