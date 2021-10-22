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"Мое сердце разбито": Алек Болдуин рассказал, что активно сотрудничает с полицией и общается с мужем погибшей украинки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Алек Болдуин прокомментировал трагедию на съемках Новость обновлена 22 октября 2021, 21:27
Алек Болдуин прокомментировал трагедию на съемках

Американский актер пообещал поддержать семью погибшей Галины Хатчинс.

В Голливуде во время съемок фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином, случилась трагедия. В результате выстрела из реквизитного оружия погибла 42-летняя женщина-оператор Галина Хатчинс из Украины. 

Съемки фильма были приостановлены, а правоохранители начали активное расследование произошедшего.

На своей странице в Твитере американский актер Алек Болдуин выразил свои соболезнования семье погибшей украинки, а также рассказал, что он активно сотрудничает с полицией. Также он связался с мужем Галины и предложил ему свою помощь. 

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс" — написал Болдуин. 

Что известно о Галине Хатчинс

Галина Хатчинс училась в Киеве. Девушка окончила университет им. Т. Шевченко, а 10 лет назад отправилась покорять Голливуд. Там она получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете. Девушка известна работой над следующими фильмами: боевик "Заклятый враг", драма "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин".

Теги:
#Алек Болдуин #Голливуд #Стрельба #Несчастный случай #Галина Хатчинс
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