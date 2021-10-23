Какой праздник 23 октября: народные приметы и запреты

23 октября было принято расщеплять поленья на лучины.

В субботу, 23 октября, православная церковь почитает память мученика Евлампия, а также его сестры Евлампии.

Святые Жили они во времена правления императора Максимилана, который устраивал жестокие гонения за христианами. Евлампий и Евлампия несмотря ни на что тайно проповедовали христианство. Брат и сестра прятались от правителя в пустынях, горах и вертепах. Однако, однажды Евлампия схватили и отдали под суд.

Евлампий не отрекся от своей веры и был предан жестоким пыткам, и в итоге ему отрубили голову. Когда Евлампия узнала об аресте брата, то добровольно сдалась в руки преследователей, а после его смерти и сама ушла из жизни, не пережив горя.

Святые Евлампий и Евлампия

Раньше в этот день молодые люди прыгали через костер. Считалось, что это поможет возродиться и продлить молодость. Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

Что нельзя делать 23 октября:

Нельзя ссориться с близкими.

Не следует отправляться за покупками.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя оставлять еду на столе.

Нельзя плевать в огонь.

Народные приметы:

Если в этот день не было мороза, то зима будет поздней.

На Евалампия слякоть и грязь – снег не выпадет до самой Казанской.

Если листья на иве начали желтеть и облетать, то зима будет ранняя.

Утренний туман предвещает солнечную и теплую погоду.

Если ветер дует с востока, то погода испортится.

Ранее "Телеграф" писал, сколько будут отдыхать украинцы во время новогодних праздников.