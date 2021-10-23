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Какой праздник 23 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Праздник 23 октября
Праздник 23 октября

23 октября было принято расщеплять поленья на лучины.

В субботу, 23 октября, православная церковь почитает память мученика Евлампия, а также его сестры Евлампии. 

Святые Жили они во времена правления императора Максимилана, который устраивал жестокие гонения за христианами. Евлампий и Евлампия несмотря ни на что тайно проповедовали христианство. Брат и сестра прятались от правителя в пустынях, горах и вертепах. Однако, однажды Евлампия схватили и отдали под суд. 

Евлампий не отрекся от своей веры и был предан жестоким пыткам, и в итоге ему отрубили голову. Когда Евлампия узнала об аресте брата, то добровольно сдалась в руки преследователей, а после его смерти и сама ушла из жизни, не пережив горя.

Святые Евлампий и Евлампия
Святые Евлампий и Евлампия

Раньше в этот день молодые люди прыгали через костер. Считалось, что это поможет возродиться и продлить молодость. Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

Что нельзя делать 23 октября:

  • Нельзя ссориться с близкими. 
  • Не следует отправляться за покупками.
  • Нельзя играть свадьбу.
  • Нельзя оставлять еду на столе.
  • Нельзя плевать в огонь.

Народные приметы:

  • Если в этот день не было мороза, то зима будет поздней.
  • На Евалампия слякоть и грязь – снег не выпадет до самой Казанской.
  • Если листья на иве начали желтеть и облетать, то зима будет ранняя.
  • Утренний туман предвещает солнечную и теплую погоду.
  • Если ветер дует с востока, то погода испортится.

Ранее "Телеграф" писал, сколько будут отдыхать украинцы во время новогодних праздников.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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