Какой праздник 23 октября: народные приметы и запреты
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23 октября было принято расщеплять поленья на лучины.
В субботу, 23 октября, православная церковь почитает память мученика Евлампия, а также его сестры Евлампии.
Святые Жили они во времена правления императора Максимилана, который устраивал жестокие гонения за христианами. Евлампий и Евлампия несмотря ни на что тайно проповедовали христианство. Брат и сестра прятались от правителя в пустынях, горах и вертепах. Однако, однажды Евлампия схватили и отдали под суд.
Евлампий не отрекся от своей веры и был предан жестоким пыткам, и в итоге ему отрубили голову. Когда Евлампия узнала об аресте брата, то добровольно сдалась в руки преследователей, а после его смерти и сама ушла из жизни, не пережив горя.
Раньше в этот день молодые люди прыгали через костер. Считалось, что это поможет возродиться и продлить молодость. Также в огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.
Что нельзя делать 23 октября:
- Нельзя ссориться с близкими.
- Не следует отправляться за покупками.
- Нельзя играть свадьбу.
- Нельзя оставлять еду на столе.
- Нельзя плевать в огонь.
Народные приметы:
- Если в этот день не было мороза, то зима будет поздней.
- На Евалампия слякоть и грязь – снег не выпадет до самой Казанской.
- Если листья на иве начали желтеть и облетать, то зима будет ранняя.
- Утренний туман предвещает солнечную и теплую погоду.
- Если ветер дует с востока, то погода испортится.
Ранее "Телеграф" писал, сколько будут отдыхать украинцы во время новогодних праздников.
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