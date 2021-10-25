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Какой праздник 25 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Праздник 25 октября
Праздник 25 октября

Сегодня не рекомендуется принимать дома гостей, особенно нежеланных.

В понедельник, 25 октября православная церковь почитает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также отмечается день Андрона Звездочета.

О мучениках практически ничего неизвестно, кроме того, что они пострадали за свою веру в 304 году. Пров, Тарах и Андроник вместе прошли через тяжелые пытки и истязания, но никто из них не отказался от своей веры. В конце концов, тела мучеников разрубили на части. 

Мученики Пров, Тарах и Андроник
Мученики Пров, Тарах и Андроник

В народном календаре святого Прова связывали со звездами. Поэтому в этот день наши предки наблюдали за звездами. 

Что нельзя делать 25 октября:

  • Запрещено в этот день громко смеяться.
  • Не следует спорить с начальством.
  • Нельзя говорить неправду.
  • Нельзя пытаться узнать своё будущее.
  • Ни в коем случае нельзя никого обижать.

Народные приметы: 

  • Северный ветер – к похолоданию, южный – к потеплению.
  • Если ветер постоянно меняет своё направление, то пасмурная погода продлится ещё долго.
  • Гром гремит – к бесснежной, теплой и короткой зиме.
  • Луна в кругах – к засушливому лету.
  • Если перелетные птицы низко к земле летят, зима будет ранняя и суровая.
  • Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.
  • Луна покраснела – к ветру.
  • Облака низко плывут – к похолоданию.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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