Какой праздник 25 октября: народные приметы и запреты

Сегодня не рекомендуется принимать дома гостей, особенно нежеланных.

В понедельник, 25 октября православная церковь почитает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также отмечается день Андрона Звездочета.

О мучениках практически ничего неизвестно, кроме того, что они пострадали за свою веру в 304 году. Пров, Тарах и Андроник вместе прошли через тяжелые пытки и истязания, но никто из них не отказался от своей веры. В конце концов, тела мучеников разрубили на части.

Мученики Пров, Тарах и Андроник

В народном календаре святого Прова связывали со звездами. Поэтому в этот день наши предки наблюдали за звездами.

Что нельзя делать 25 октября:

Запрещено в этот день громко смеяться.

Не следует спорить с начальством.

Нельзя говорить неправду.

Нельзя пытаться узнать своё будущее.

Ни в коем случае нельзя никого обижать.

Народные приметы:

Северный ветер – к похолоданию, южный – к потеплению.

Если ветер постоянно меняет своё направление, то пасмурная погода продлится ещё долго.

Гром гремит – к бесснежной, теплой и короткой зиме.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Если перелетные птицы низко к земле летят, зима будет ранняя и суровая.

Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.

Луна покраснела – к ветру.

Облака низко плывут – к похолоданию.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".