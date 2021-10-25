Какой праздник 25 октября: народные приметы и запреты
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Сегодня не рекомендуется принимать дома гостей, особенно нежеланных.
В понедельник, 25 октября православная церковь почитает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также отмечается день Андрона Звездочета.
О мучениках практически ничего неизвестно, кроме того, что они пострадали за свою веру в 304 году. Пров, Тарах и Андроник вместе прошли через тяжелые пытки и истязания, но никто из них не отказался от своей веры. В конце концов, тела мучеников разрубили на части.
В народном календаре святого Прова связывали со звездами. Поэтому в этот день наши предки наблюдали за звездами.
Что нельзя делать 25 октября:
- Запрещено в этот день громко смеяться.
- Не следует спорить с начальством.
- Нельзя говорить неправду.
- Нельзя пытаться узнать своё будущее.
- Ни в коем случае нельзя никого обижать.
Народные приметы:
- Северный ветер – к похолоданию, южный – к потеплению.
- Если ветер постоянно меняет своё направление, то пасмурная погода продлится ещё долго.
- Гром гремит – к бесснежной, теплой и короткой зиме.
- Луна в кругах – к засушливому лету.
- Если перелетные птицы низко к земле летят, зима будет ранняя и суровая.
- Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.
- Луна покраснела – к ветру.
- Облака низко плывут – к похолоданию.
Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".
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