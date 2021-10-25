"Мир знал его как Гантера": ушел из жизни звезда сериала "Друзья"

Три года назад у Тайлера диагностировали рак простаты на поздней стадии.

В воскресенье, 24 октября, не стало важной частицы всемирно популярного сериала "Друзья" — ушел из жизни Джеймс Майкл Тайлер — официант Гантер, который несколько сезонов был неотъемлемой частью звездного каста.

Печальную новость сообщил представитель Джеймса изданию TMZ.

"Мир знал его как Гантера (седьмого из "Друзей"), но близкие Майкла знали его как актера, музыканта и любящего мужа" — говорится в сообщении.

Последние несколько лет Джеймс Майкл Тайлер мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием — раком простаты, которое у него диагностировали лишь в 2018 году уже на поздней стадии. Увы, болезнь оказалась сильнее.

Тайлеру было всего 59 лет, у него осталась жена Дженнифер Карно.

Отметим, что из-за осложнений от онкологии актер не смог поучаствовать в сьёмках спецэпизода "Друзей", и связывался со своими коллегами через видеосвязь.

Джеймс Майкл Тайлер сыграл в нескольких крупных шоу на протяжении своей карьеры, в том числе в "Сабрина-юная ведьма", "Скрабы", "Просто стреляй в меня!"и другие, но его самая известная и любимая роль — это всеми любимый ситком, где он работал официантом и менеджером в кофейне шоу Central Perk.

"Друзья не были бы такими же без тебя. Спасибо за смех, который ты принес на шоу и во всю нашу жизнь" — написала Дженнифер Энистон на своей странице в Instagram, прикрепив ролик из финальной серии, где Гюнтер наконец признается в любви к Рэйчел.

Ранее, "Телеграф" писал, что 21 октября голливудский актер Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Видео с места происшествия появилось в сети. Полиция установила, что патрон, которым стрелял Болдуин, был боевым, а не холостым.