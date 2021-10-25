Укр

В Москве "пропала" главный секс-символ советского кино Светлана Светличная

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Светлана Светличная пропала в Москве Новость обновлена 25 октября 2021, 12:18
Светлана Светличная пропала в Москве

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" "потеряли" родственники в Москве.

В многомиллионной Москве "потерялась" российская актриса, секс-символ советского кино, звезда фильма "Бриллиантовая рука" 81-летняя Светлана Светличная. Исполнительница роли соблазнительницы Анны Сергеевны пропала из виду 22 октября. 

После того как Светличную не нашли у нее в квартире, родственники сразу же подали заявление о пропаже в полицию, после чего ее объявили в розыск.

Отметим, что после травмы, которую Светлана Афанасьевна получила на съемках — на актрису упал софит, у нее появились проблемы с головой и начали проявляться симптомы деменции. 

Позже в СМИ появилась информация, что Светлана Афанасьевна не пропала, а просто тайно переехала к своим родственникам, однако комментировать и говорить об этом не хочет. Об этом заявил коллега Светличной Николаев в комментарии для издания "РИА Новости". Однако подтверждений этого нет.

Светлана Светличная – советская и российская киноактриса, наиболее известная ролью в комедии "Бриллиантовая рука". Фраза ее героини "Не виноватая я… Он сам пришел!" — даже стала афоризмом.

Анна Сергеевна роковая соблазнительница из комедии "Бриллиантовая рука"
Анна Сергеевна роковая соблазнительница из комедии "Бриллиантовая рука"

Ранее, "Телеграф" писал, что известная российская актриса, Жанна Аркадиевна из сериала "Моя прекрасная няня", 58-летняя Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом.

Теги:
#Актриса #Бриллиантовая рука #Светлана Светличная
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