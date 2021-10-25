В Москве "пропала" главный секс-символ советского кино Светлана Светличная

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" "потеряли" родственники в Москве.

В многомиллионной Москве "потерялась" российская актриса, секс-символ советского кино, звезда фильма "Бриллиантовая рука" 81-летняя Светлана Светличная. Исполнительница роли соблазнительницы Анны Сергеевны пропала из виду 22 октября.

После того как Светличную не нашли у нее в квартире, родственники сразу же подали заявление о пропаже в полицию, после чего ее объявили в розыск.

Отметим, что после травмы, которую Светлана Афанасьевна получила на съемках — на актрису упал софит, у нее появились проблемы с головой и начали проявляться симптомы деменции.

Позже в СМИ появилась информация, что Светлана Афанасьевна не пропала, а просто тайно переехала к своим родственникам, однако комментировать и говорить об этом не хочет. Об этом заявил коллега Светличной Николаев в комментарии для издания "РИА Новости". Однако подтверждений этого нет.

Светлана Светличная – советская и российская киноактриса, наиболее известная ролью в комедии "Бриллиантовая рука". Фраза ее героини "Не виноватая я… Он сам пришел!" — даже стала афоризмом.

Анна Сергеевна роковая соблазнительница из комедии "Бриллиантовая рука"

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