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“Ничего стыдного в этом нет”: Саша Бо рассказала, как справляется с булимией

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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“Ничего стыдного в этом нет”: Саша Бо рассказала, как справляется с булимией Новость обновлена 26 октября 2021, 17:30

Саша Бо пытается найти причину пищевого расстройства в своем детстве.

Первый украиноязычный блогер-миллионник из Ивано-Франковска Александра Пустовит, более известна в сети как Саша Бо, после унижений со стороны своего экс-супруга блогера Игоря Пустовита, решила расставить все точки над "и" и рассказала о своей болезни — булимии. 

На своей странице в Инстаграм девушка коротко рассказала о том, как она справляется с этим и что для этого делает. 

Александра Пустовит отметила, что булимия – это болезнь, которая развивается на нервной почве, и причин ее появления можно найти тысячи. Также девушка добавила, что по статистике булимией страдает каждая третья женщина, но так как из-за ее бывшего мужа в последнее время СМИ обсуждают только ее, она решила рассказать об этом.

Саша Бо признается, что сначала она была в отчаянии и ее преследовало чувство стыда, однако потом она поняла, что ничего стыдного в этом нет. 

"Я беру на себя ответственность доказать девушкам, что с этим нужно работать, потому что это действительно проблема. Проблема, не влияющая на окружающих, но разрушающая собственную психоэмоциональную опору" — пишет Саша. 

Блогер призналась, что уже больше месяца она общается с психоаналитиком и специалистом по пищевому поведению и пытается найти ответ, почему это случилось с ней. Александра анализирует свою деятельность и пытается найти различные способы уравновешивания и успокоения. Также она принялась медитировать и слушать музыку. 

"После развода я похудела на 8кг за несколько недель, потому что булимия превратилась в анорексию. Сейчас я спокойно набираю вес и цифры показывают +4" — призналась блогер.

Напомним, что информация о разводе популярных украинских блогеров Саши и Игоря Пустовитов появилась этим летом. В пятилетнем браке у пары родились двое детей.

В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Теги:
#Блогер #Александра Пустовит #Саша Бо
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