Хэллоуин 2021: интересные идеи макияжа на праздник (фото)

Пошаговые инструкции, как в домашних условиях сделать "ужасающий" грим на Хэллоуин.

Совсем скоро, а именно в ночь с 31 октября на 1 ноября, мир будет отмечать самый "страшный" праздник в году — Хэллоуин (Halloween, All Hallowsʼ Eve или All Saintsʼ Eve).

В этот день многие наряжаются в различные костюмы и делают соответственный макияж. Если вы думаете, что сделать страшный мейкап на Хэллоуин сложно, вы заблуждаетесь. Его вполне можно сделать самостоятельно и вам не понадобится ничего "сверхъестественного".

Читайте также: Категория Lifestyle Хэллоуин 2021: пошаговые варианты макияжа на праздник для ребенка (фото) Если у вас нет идей какой макияж сделать на Хэллоуин или вы не знаете с чего начать, то вы можете посмотреть интересные идеи на "Телеграфе".

Все, что нужно — это темные тени, красная или черная(темная) помада, искусственная кровь, которую в принципе можно сделать из гуаши, и соответственно можно использовать гуашь или специальную краску для лица.

"Телеграф" предлагает Вам простые варианты "ужасающего" макияжа на Хэллоуин с пошаговыми фото. Смотрите и выбирайте тот образ, который понравится вам больше всего!

Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, как правильно сделать фонарь из тыквы, а также подготовил подборку самых ярких образов на Хэллоуин.