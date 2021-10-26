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Хэллоуин 2021: интересные идеи макияжа на праздник (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Идеи для мейкапа на Хэллоуин 2021 Новость обновлена 26 октября 2021, 18:14
Идеи для мейкапа на Хэллоуин 2021

Пошаговые инструкции, как в домашних условиях сделать "ужасающий" грим на Хэллоуин.

Совсем скоро, а именно в ночь с 31 октября на 1 ноября, мир будет отмечать самый "страшный" праздник в году — Хэллоуин (Halloween, All Hallowsʼ Eve или All Saintsʼ Eve). 

В этот день многие наряжаются в различные костюмы и делают соответственный макияж. Если вы думаете, что сделать страшный мейкап на Хэллоуин сложно, вы заблуждаетесь. Его вполне можно сделать самостоятельно и вам не понадобится ничего "сверхъестественного".

Все, что нужно — это темные тени, красная или черная(темная) помада, искусственная кровь, которую в принципе можно сделать из гуаши, и соответственно можно использовать гуашь или специальную краску для лица.

"Телеграф" предлагает Вам простые варианты "ужасающего" макияжа на Хэллоуин с пошаговыми фото. Смотрите и выбирайте тот образ, который понравится вам больше всего!

Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, как правильно сделать фонарь из тыквы, а также подготовил подборку самых ярких образов на Хэллоуин. 

Теги:
#Макияж #Хэллоуин #Макияж на Хэллоуин #Идеи макияжа на Хэллоуин
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