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Какой праздник 27 октября: народные приметы и запреты Параскевой Пятницы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Преподобная Параскева Сербская считается покровительницей Молдовы.
Преподобная Параскева Сербская считается покровительницей Молдовы.

В народе этот день называют Грязнихой или Грязнухой.

В среду, 27 октября православная церковь вспоминает святую преподобную Праскеву Сербскую, которая считается покровительницей женщин и женских занятий. В народном календаре — День Параскевы, Параскева Грязнуха, Параскева Пятница, Льняниха и Трепальница.

Параскева Сербская – святая, прославившаяся аскетичным образом жизни. После кончины своих отца и матери девушка раздала бедным свое имущество и приняла монашеский постриг. Затем стала отшельницей — практически всю оставшуюся жизнь она провела в Иорданской долине. За два года до своей смерти Параскева вернулась на свою родину — в город Епиват, где и скончалась.

Параскева Сербская
Параскева Сербская

Наши прародственницы 27 октября целый день молились, после чего надевали свои лучшие одежды и выходили на прогулку. 

Также, в день Параскевы было принято готовить из пшеницы нового урожая кашу.

Что нельзя делать 27 октября:

  • Не стоит шить, стирать, чинить одежду или заниматься пряжей.
  • Беременным девушкам лучше не расчесывать волосы.
  • Запрещено веселиться.

Народные приметы:

  • Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю.
  • В этот день сухо и ветрено — в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное.
  • Дождь предвещает богатый урожай в следующем году.
  • Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
  • Вороны каркают – к оттепели.
  • Пасмурная погода предвещает ненастье в конце мая.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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