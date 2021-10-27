Какой праздник 27 октября: народные приметы и запреты Параскевой Пятницы
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В народе этот день называют Грязнихой или Грязнухой.
В среду, 27 октября православная церковь вспоминает святую преподобную Праскеву Сербскую, которая считается покровительницей женщин и женских занятий. В народном календаре — День Параскевы, Параскева Грязнуха, Параскева Пятница, Льняниха и Трепальница.
Параскева Сербская – святая, прославившаяся аскетичным образом жизни. После кончины своих отца и матери девушка раздала бедным свое имущество и приняла монашеский постриг. Затем стала отшельницей — практически всю оставшуюся жизнь она провела в Иорданской долине. За два года до своей смерти Параскева вернулась на свою родину — в город Епиват, где и скончалась.
Наши прародственницы 27 октября целый день молились, после чего надевали свои лучшие одежды и выходили на прогулку.
Также, в день Параскевы было принято готовить из пшеницы нового урожая кашу.
Что нельзя делать 27 октября:
- Не стоит шить, стирать, чинить одежду или заниматься пряжей.
- Беременным девушкам лучше не расчесывать волосы.
- Запрещено веселиться.
Народные приметы:
- Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю.
- В этот день сухо и ветрено — в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное.
- Дождь предвещает богатый урожай в следующем году.
- Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
- Вороны каркают – к оттепели.
- Пасмурная погода предвещает ненастье в конце мая.
Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".
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