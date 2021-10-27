Какой праздник 27 октября: народные приметы и запреты Параскевой Пятницы

В народе этот день называют Грязнихой или Грязнухой.

В среду, 27 октября православная церковь вспоминает святую преподобную Праскеву Сербскую, которая считается покровительницей женщин и женских занятий. В народном календаре — День Параскевы, Параскева Грязнуха, Параскева Пятница, Льняниха и Трепальница.

Параскева Сербская – святая, прославившаяся аскетичным образом жизни. После кончины своих отца и матери девушка раздала бедным свое имущество и приняла монашеский постриг. Затем стала отшельницей — практически всю оставшуюся жизнь она провела в Иорданской долине. За два года до своей смерти Параскева вернулась на свою родину — в город Епиват, где и скончалась.

Параскева Сербская

Наши прародственницы 27 октября целый день молились, после чего надевали свои лучшие одежды и выходили на прогулку.

Также, в день Параскевы было принято готовить из пшеницы нового урожая кашу.

Что нельзя делать 27 октября:

Не стоит шить, стирать, чинить одежду или заниматься пряжей.

Беременным девушкам лучше не расчесывать волосы.

Запрещено веселиться.

Народные приметы:

Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю.

В этот день сухо и ветрено — в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное.

Дождь предвещает богатый урожай в следующем году.

Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.

Вороны каркают – к оттепели.

Пасмурная погода предвещает ненастье в конце мая.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".