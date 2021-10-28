Google посвятил дудл Дзигоро Кано: что известно о создателе дзюдо

Дзигоро Кано является основателем первой школы дзюдо в 1882 году

В четверг, 28 октября, поисковик Google, который 27 сентября отпраздновал свои 23 года, посвятил новый Doodle, иллюстрированный художницей из Лос-Анджелеса Синтией Юань Ченг, японскому "отцу дзюдо" профессору Дзигоро Кано в его 161-й день рождения. Название японского боевого искусства — дзюдо — означает "мягкий путь", и оно построено на таких принципах, как справедливость, вежливость, безопасность и скромность. Кано видел в боевом искусстве способ объединять людей, даже бросая противников на ковер.

Родился Дзигоро Кано в 1860 году в городе Микаге (ныне часть Кобе). В 11 лет переехал в Токио со своим отцом. Хотя в школе он был известен как вундеркинд, Дзигоро был физически слаб и не выделялся хорошим телосложением, что давало повод для издевок со стороны его сверстников.

Кано в детстве (справа)

Чтобы набраться сил, он решил изучить боевое искусство джиу-джитсу. Во время учебы в Токийском университете он познакомился с мастером дзю-дзюцу и бывшем самураем Фукуда Хатиносукэ, у которого прошел первое серьезное обучение.

Дзюдо впервые появилось на свет во время спарринга по дзюдзюцу. Удалив самые опасные техники, используемые в дзю-дзюцу, он создал "Дзюдо", безопасный и совместный вид спорта, основанный на личной философии Кано Сейрёку-Дзэнё (максимально эффективное использование энергии) и Дзита-Кёэй (взаимное процветание себя и других). В 1882 году Кано открыл свое собственное додзё (зал боевых искусств), Институт дзюдо Кодокан в Токио, где он продолжал развивать дзюдо в течение многих лет. Он также приветствовал женщин в спорте в 1893 году.

Дзигоро Кано (справа) и его ученик, Кюдзо Мифунэ (слева)

Кано стал первым азиатским членом Международного олимпийского комитета (МОК) в 1909 году, а в 1960 году МОК утвердил дзюдо в качестве официального олимпийского вида спорта.

Основатель дзюдо Дзигоро Кано

Умер Дзигодо Кано в возрасте 77 лет от воспаления лёгких 4 мая 1938 года.

Статуя Кано Дзигоро возле института Кодокан в Токио

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