Празднование Казанской иконы Божьей Матери и начало Рождественского поста: какие церковные праздники отмечаем в ноябре (календарь)
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Этот календарь поможет вам не пропустить великие и значимые даты в ноябре 2021.
Помимо многих профессиональных и государственных праздников, на ноябрь приходится несколько важных церковных событий. А также на конец осени, а именно на 28 ноября, приходится начало Рождественского поста, который установленный в честь великого праздника Рождества Христова.
В ноябре отмечают и другие православные праздники. Среди них:
- 4 ноября — Празднование Казанской иконы Божьей Матери.
- 6 ноября — Дмитриевская Поминальная суббота.
- 8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского.
- 21 ноября — Собор Архистратига Михаила.
- 22 ноября — Празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница".
- 26 ноября — День Святого Иоанна Златоуста.
- 27 ноября — День апостола Филиппа.
- 29 ноября — День апостола и евангелиста Матфея.
Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать на рождественские и новогодние праздники.
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