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Празднование Казанской иконы Божьей Матери и начало Рождественского поста: какие церковные праздники отмечаем в ноябре (календарь)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Церковные праздники в ноябре Новость обновлена 29 октября 2021, 16:33
Церковные праздники в ноябре

Этот календарь поможет вам не пропустить великие и значимые даты в ноябре 2021.

Помимо многих профессиональных и государственных праздников, на ноябрь приходится несколько важных церковных событий. А также на конец осени, а именно на 28 ноября, приходится начало Рождественского поста, который установленный в честь великого праздника Рождества Христова. 

В ноябре отмечают и другие православные праздники. Среди них:

  • 4 ноября — Празднование Казанской иконы Божьей Матери. 
  • 6 ноября — Дмитриевская Поминальная суббота.
  • 8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского.
  • 21 ноября — Собор Архистратига Михаила.
  • 22 ноября — Празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница".
  • 26 ноября — День Святого Иоанна Златоуста.
  • 27 ноября — День апостола Филиппа. 
  • 29 ноября — День апостола и евангелиста Матфея.
Календарь церковных праздников на ноябрь 2021
Календарь церковных праздников на ноябрь 2021

Ранее, "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать на рождественские и новогодние праздники. 

Теги:
#Ноябрь #Праздники #Церковные праздники
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