Празднование Казанской иконы Божьей Матери и начало Рождественского поста: какие церковные праздники отмечаем в ноябре (календарь)

Этот календарь поможет вам не пропустить великие и значимые даты в ноябре 2021.

Помимо многих профессиональных и государственных праздников, на ноябрь приходится несколько важных церковных событий. А также на конец осени, а именно на 28 ноября, приходится начало Рождественского поста, который установленный в честь великого праздника Рождества Христова.

В ноябре отмечают и другие православные праздники. Среди них:

4 ноября — Празднование Казанской иконы Божьей Матери.

6 ноября — Дмитриевская Поминальная суббота.

8 ноября — День великомученика Димитрия Солунского.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила.

22 ноября — Празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница".

26 ноября — День Святого Иоанна Златоуста.

27 ноября — День апостола Филиппа.

29 ноября — День апостола и евангелиста Матфея.

Календарь церковных праздников на ноябрь 2021

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