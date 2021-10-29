Жена экс-"Холостяка" стала блондинкой: фото до и после
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 36
Модель решила освежить свой образ
Известная украинская модель Дарья Хлыстун, которая с июля 2021 года находится в браке с бывшим героем 10 сезона реалити "Холостяк", пилотом Максимом Михайлюком, поделилась с поклонниками, как преобразилась ее внешность после того, как она перекрасилась в блонд.
У себя на странице в Инстаграме девушка разместила фотоколлаж, где показала цвет волос до и после покраски.
"Можно проголосовать, с каким цветом лучше (для меня однозначно — блонд)", — отметила Дарья.
В комментариях большинство выразили мнение, что светлый цвет волос очень подходит модели.
Напомним, что Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун впервые стали родителями 27 апреля этого года. У пары родилась девочка, которую назвали Ариана. У Михайлюка есть собственная летная школа в Майами (США).
Ранее "Телеграф" сообщал, что герои 11 сезона проекта "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан примут участие в новом выпуске шоу "Танцы со звездами". Пара заинтриговала фанатов будущей свадьбой.
- Дата публикации
-
- Категория
-