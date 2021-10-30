Король, акробат и массажист: подборка лучших котиков недели, которые определились с профессией

Коты — нескончаемый источник хорошего настроения

Уважающий себя любитель котов знает, что для человек работа является очень важной частью жизни. Именно она позволяет зарабатывать деньги, чтобы создавать для домашнего любимца подходящие условия. Некоторые же коты решили сами освоить профессии по душе — то ли для себя, то ли показать пример владельцу.

"Телеграф" сделал подборку котиков-трудоголиков, которые, кажется, умеют делать все на свете.

Отметим сразу же: большинство из "кошачьих работ" не совсем привычно для человека. Как, к примеру, этот акробат, способный не просто продефилировать по кухне от холодильника, но и сделать это изящно на передних лапах! (А вам слабо?)

Вполне возможно, что такой грации учат на каких-то специальных курсах. А проводятся они там же, где герои следующего видео изучают боевые искусства. Лишь посмотрите: какая выдержка, какая мощь!

Разумеется, у некоторых особей изящность является врожденной. Именно поэтому они передвигаются, не торопясь, ведь без них важные события точно не начнутся. Глядя на такого кота, невольно задумываешься о том, что он либо король со свитой, либо большой босс с подчиненными…

Вот только королевской трон у нас в Англии, да и занят он Елизаветой II, так что вернемся к профессиями подоступней. Так, к примеру, коты рекомендуют людям научиться быть трамваем. Вы можете подумать, что речь идет о водителях или кондукторах этого транспорта, но… Судя по следующему видео, животное имеет в виду именно трамвай.

Есть у нас в подборке и довольные жизнью предприниматели. Ведь герой следующего ролика явно владелец магазина, если так спокойно может разгуливать между мешками с кормом, устраивая дегустации.

Также пушистики могут поразить вас своей любовью к растениям. Правда, она явно граничит с ненавистью, но, вполне возможно, этот кот просто является ботаником и изучает домашний цветок в условиях эксперимента…

В чем еще могут быть хороши коты? Разумеется, в правоохранительной системе! А именно как конфискаторы! Они ведь профессионально умыкают нашу еду! (А еще сердечки, но это уже другая история).

Ну разве можно такому рыжику отказать во вкусняшке?

Те, кому не удается добыть еды, к слову, научились её мастерски выпрашивать, делая "щенячьи глазки" не хуже, собственно, самих щенят. А вместе с вкусняшкой коты также успевают договориться и о других разрешениях — людям до них еще расти и расти

Эти глаза напротив...

Главное, не перестараться с выпрашиванием. А то некоторые, кажется, допросились у хозяина кофе. И переборщили. Совсем слегка.

Но если ваш кофе будет таким же сладким, как и на следующем видео, то разве его может быть много?

Еще в подборку мы включили кота, который явно знает, как можно угодить человеку, который заказывает его услуги. И здесь потопчется, и там лапками разомнет — прекрасный массаж, сэр!

А вот следующее фото наглядно демонстрирует, что из людей исполнители заказов получаются куда хуже, чем из кошек.

Заказчики недовольны...

Завершим же нашу подборку мы универсальным персонажем. В зависимости от точки зрения он может быть как гениальным модельером, придумавшем новую коллекцию "Пыль и паутина. Осень-2021" (как раз к Хэллоуину), так и не совсем завершившим ремонт строителем. (А может это Спайдеркот?!) Тут уж как вам захочется!

А если душа просит котиков еще, то не отказывайте ей и ознакомьтесь с предыдущей "пушистой" подборкой от "Телеграфа".