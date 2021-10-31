Укр

В Украине перевели часы: сколько сейчас времени в Киеве

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Украина перешла на зимнее время Новость обновлена 31 октября 2021, 07:53
Украина перешла на зимнее время

Ночью 31 октября украинцы спали на час дольше.

Традиционно, в середине осени Украина окончательно прощается с летом и переходит на зимнее время. Несмотря на то, что власть пыталась "избавиться" от этой традиции, но пока это были лишь попытки.

В 2021 году переход на зимнее время выпал на ночь с 30 на 31 октября. В 4 утра украинцы перевели свои часы на час назад. 

Как узнать сколько сейчас времени?

Современные гаджеты должны были автоматично перевести время, но если Вы хотите переубедиться и "проверить" свой телефон/компьютер/смарт-часы, то можно следать следующее:

  • "Спросить" у гугла. Введите в поисковике запрос "точное время" и часики с актуальным временем отобразятся под строкой поиска.
  • Можно также набрать на мобильном телефоне комбинацию *160# и вызов. Вам придет сообщение с точным временем и датой — услуга бесплатная. 

Ранее, "Телеграф" писал, как легче адаптироваться и уменьшить стресс при переходе на зимнее время.

Теги:
#Зимнее время #Перевод часов #Переход на зимнее время #Перевод часов в Украине
Украина перешла на зимнее время
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