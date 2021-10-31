В Украине перевели часы: сколько сейчас времени в Киеве

Ночью 31 октября украинцы спали на час дольше.

Традиционно, в середине осени Украина окончательно прощается с летом и переходит на зимнее время. Несмотря на то, что власть пыталась "избавиться" от этой традиции, но пока это были лишь попытки.

В 2021 году переход на зимнее время выпал на ночь с 30 на 31 октября. В 4 утра украинцы перевели свои часы на час назад.

Как узнать сколько сейчас времени?

Современные гаджеты должны были автоматично перевести время, но если Вы хотите переубедиться и "проверить" свой телефон/компьютер/смарт-часы, то можно следать следующее:

"Спросить" у гугла. Введите в поисковике запрос "точное время" и часики с актуальным временем отобразятся под строкой поиска.

Можно также набрать на мобильном телефоне комбинацию *160# и вызов. Вам придет сообщение с точным временем и датой — услуга бесплатная.

Ранее, "Телеграф" писал, как легче адаптироваться и уменьшить стресс при переходе на зимнее время.