Снова наступает жуткий сезон: Google отметил Хэллоуин праздничным дудлом

На главной странице поисковика теперь красуются две ведьмочки-вороны.

В ночь с 31 октября на 1 ноября, в мире отмечается один из самых "ужасающих" праздников в году, когда вся нечисть выходит на свободу — Хэллоуин (Halloween, All Hallowsʼ Eve или All Saintsʼ Eve). Компания Google не пропустила и этот праздник и преобразила свою главную страницу поиска в тему кануна Дня Всех Святых.

Новый праздничный дудл превратил стандартный логотип "Google" в логово ведьм, которые затевают что-то зловещее. Одна из букв "О" превратилась в главный атрибут праздника — фонарь Джека (вырезанная тыква со свечей внутри), а вторая буква стала казанком с зельем, которое варят две ведьмы-вороны.

Для нового дудла использовали традиционные хэллоуинские цвета — оранжевый и фиолетовый.

"Время летит! Снова наступает жуткий сезон. Какие бы планы у вас ни намечались, желаем всем безупречного Хэллоуина!" — поздравил Google.

Если нажать на дудл, то появляется информация о Хэллоуине.

Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, как правильно сделать фонарь из тыквы, а также подготовил подборку самых ярких образов на Хэллоуин и интересных идеи для мейкапа.