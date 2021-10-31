Снова наступает жуткий сезон: Google отметил Хэллоуин праздничным дудлом
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На главной странице поисковика теперь красуются две ведьмочки-вороны.
В ночь с 31 октября на 1 ноября, в мире отмечается один из самых "ужасающих" праздников в году, когда вся нечисть выходит на свободу — Хэллоуин (Halloween, All Hallowsʼ Eve или All Saintsʼ Eve). Компания Google не пропустила и этот праздник и преобразила свою главную страницу поиска в тему кануна Дня Всех Святых.
Новый праздничный дудл превратил стандартный логотип "Google" в логово ведьм, которые затевают что-то зловещее. Одна из букв "О" превратилась в главный атрибут праздника — фонарь Джека (вырезанная тыква со свечей внутри), а вторая буква стала казанком с зельем, которое варят две ведьмы-вороны.
Для нового дудла использовали традиционные хэллоуинские цвета — оранжевый и фиолетовый.
"Время летит! Снова наступает жуткий сезон. Какие бы планы у вас ни намечались, желаем всем безупречного Хэллоуина!" — поздравил Google.
Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, как правильно сделать фонарь из тыквы, а также подготовил подборку самых ярких образов на Хэллоуин и интересных идеи для мейкапа.
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