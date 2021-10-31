Укр

Снова наступает жуткий сезон: Google отметил Хэллоуин праздничным дудлом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Хэллоуин наиболее популярный в США, Канаде, Великобритании и Ирландии. Новость обновлена 31 октября 2021, 08:27
Хэллоуин наиболее популярный в США, Канаде, Великобритании и Ирландии.

На главной странице поисковика теперь красуются две ведьмочки-вороны.

В ночь с 31 октября на 1 ноября, в мире отмечается один из самых "ужасающих" праздников в году, когда вся нечисть выходит на свободу — Хэллоуин (Halloween, All Hallowsʼ Eve или All Saintsʼ Eve). Компания Google не пропустила и этот праздник и преобразила свою главную страницу поиска в тему кануна Дня Всех Святых.

Новый праздничный дудл превратил стандартный логотип "Google" в логово ведьм, которые затевают что-то зловещее. Одна из букв "О" превратилась в главный атрибут праздника — фонарь Джека (вырезанная тыква со свечей внутри), а вторая буква стала казанком с зельем, которое варят две ведьмы-вороны. 

Для нового дудла использовали традиционные хэллоуинские цвета — оранжевый и фиолетовый. 

"Время летит! Снова наступает жуткий сезон. Какие бы планы у вас ни намечались, желаем всем безупречного Хэллоуина!" — поздравил Google.

Если нажать на дудл, то появляется информация о Хэллоуине.
Если нажать на дудл, то появляется информация о Хэллоуине.

Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, как правильно сделать фонарь из тыквы, а также подготовил подборку самых ярких образов на Хэллоуин и интересных идеи для мейкапа.

Теги:
#Google #Хэллоуин #Google Doodle #Doodle #Google дудл
Украина перешла на зимнее время
Lifestyle
В Украине перевели часы: сколько сейчас времени в Киеве
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина перешла на зимнее время
В Украине перевели часы: сколько сейчас времени в Киеве
Дата публикации
Категория
Даниил Тонкопий
"Нам дали $3,4 млн инвестиций на перенос производства из Китая в Украину – это больше, чем мы планировали", – Даниил Тонкопий, CEO Delfast
Дата публикации
Категория
Старомарьевка
Ситуация в Старомарьевке: удалось ли на самом деле вернуть село под контроль Украины
Дата публикации
Категория
Георгий Тука
Россия не заберет ОРДЛО, у нее другие планы по Украине, — Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Рост тарифов и карантин - главные нововведения ноября
Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября