"Мы очень беспокоимся о ее семье": Алек Болдуин впервые прокомментировал смерть украинки на съемках фильма "Ржавчина"

Актер отметил, что пока не может давать никаких конкретных комментариев.

В октябре на съемках фильма "Ржавчина" в Голливуде случилась трагедия. Известный актер Алек Болдуин случайно убил 42-летнюю украинку — оператора Галину Хатчинс. В реквизитном оружии, из которого и стрелял Болдуин, оказался настоящий, а не бутафорский патрон.

Правоохранительные органы активно расследуют произошедшее, и всем свидетелям и участникам случившегося нельзя ничего рассказывать СМИ. Однако журналисты все равно "преследовали" Алека Болдуина. Мужчина несмотря на запрет правоохранителей все же решил прокомментировать инцидент.

Издание New York Post сообщает, что 30 октября Алек и его супруга Хилария прямо на трассе в Вермонте остановились и поговорили с репортерами.

Болдуин рассказал, что дружил с Галиной. Их съемочная группа была хорошо слаженной командой. Перед началом съемок актер даже пригласил ее и режиссера Джоэля Соуза, которого также ранила пуля, на ужин, но увы встрече не суждено было состояться.

"Мы очень беспокоимся о ее семье", — сказал Болдуин, добавив, что находится в постоянном контакте с семьей погибшей — ее мужем Метьюзом и их сыном.

Также, Алек отметил, что он поддерживает различные дискуссии и инициативы об отказе от огнестрельного оружия в голливудских постановках.

Что известно о Галине Хатчинс

Галина Хатчинс училась в Киеве. Девушка окончила университет им. Т. Шевченко, а 10 лет назад отправилась покорять Голливуд. Там она получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете. Девушка известна работой над следующими фильмами: боевик "Заклятый враг", драма "Слепой огонь", фильм ужасов "Дарлин".

Алек Болдуин застрелил украинку на съемках фильма: что известно

В четверг, 21 октября, известный актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно выстрелил в оператора-украинку Галину Хатчинс. Пуля попала женщине в грудь, в результате чего она скончалась. СМИ опубликовали видео с места событий.

Позже полиция установила, что патроны в пистолете, которым пользовался Алек Болдуин на съемках, по каким-то причинам были боевыми, а не холостыми. Кто вручил это оружие актеру, читайте в нашем материале.

Сейчас Алек Болдуин поддерживает связь с мужем Галины и сотрудничает со следствием, помогая установить причины случившегося.