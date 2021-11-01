Укр

Илона Гвоздева оказалась в эпицентре скандала из-за своих высказываний об ЛГБТ

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Илона Гвоздева Новость обновлена 01 ноября 2021, 16:16
Илона Гвоздева

Танцовщицу захейтили за ее слова в адрес представителей сексуальных меньшинств.

Победительница шоу "Танцы со звездами 2018", танцовщица Илона Гвоздева попала в очередной скандал. В этот раз хореограф "получила" не от меловинаторов, а от людей, которые поддерживают ЛГБТ-сообщества. 

После того как летом 2021 года певец MELOVIN сделал публичный каминг-аут на сцене фестиваля Atlas Weekend, вопрос толерантности к представителям ЛГБТ стал еще острее, особенно среди знаменитостей. Тогда многие поддержали коллегу, но были и те, кто высказал свое "фу".

К примеру танцовщица Илона Гвоздева считает представителей сексуальных меньшинств "травмированными" и "психически нездоровыми". 

"Мир сходит с ума", – считает Гвоздева.

И хоть это сказано было намного раньше, но "прилетело" ей только сейчас. Под одним из постов Гвоздевой разгорелась целая дискуссия по этому поводу.

Интервью Илоны Гвоздевой Наташе Влащенко:

Возможно и причина скандала м Меловином и заключается в позиции Илоны Гвоздевой относительно сексуальных меньшинств. Напомним, что после каждого эфира "Танцев со зведами" Гвоздева "разбирала" танец каждой из пар и не раз отмечала, что ей не "по душе" ни постановки, ни образы, ни танцы Меловина. А после его вылета из шоу, не скрывая радости, станцевала "праздничный" танец.

Теги:
#Танцы со звездами #Танцовщица #Илона Гвоздева
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