Укр

Бил по лицу и угрожал убить: известного российского рэпера обвинили в изнасиловании

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Yung Trappa Новость обновлена 02 ноября 2021, 11:30
Yung Trappa

Изнасилованная девушка уверят, что на вечеринке ничего не пила и не употребляла. 

Страсти не утихают: не успели СМИ утихнуть после обвинений в педофилии режиссера Ералаша, как сеть "покоряет" новая новость — по подозрению в изнасиловании задержан российский рэпер Yung Trappa, настоящее имя которого Владислав Ширяем. 

Телеграм-канал SHOT сообщает, что заявление на артиста подала 18-летняя студентка. Девушка заявляет, что рэпер надругался над ней. Более того, он бил ее по лицу и угрожал убить ее, если та не согласится на близость с ним. 

Студентка рассказала, что познакомилась с Владиславом чуть больше месяца до случившегося. Более того, рэпер первый проявил инициативу в общении. А 1 ноября она получила приглашение на вечеринку. 

Девушка отмечает, что приставать к ней Yung Trappa начал еще при подруге, но позже выставил подругу, что бы остаться наедине с ней. Девушка сопротивлялась, но испугалась угроз и поддалась артисту. Спустя несколько часов акт насилия повторился. 

Отметим, что Ширяев уже "имел дело" с тюрьмой — он отсидел больше 5 лет за сбыт наркотиков.

Ранее, "Телеграф" писал, что звезду фильма "В бой идут одни старики", профессора Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого Владимира Талашко несколько актрис и журналисток обвинили в харрасменте.

Теги:
#Изнасилование #Рэпер
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