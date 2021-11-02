Бил по лицу и угрожал убить: известного российского рэпера обвинили в изнасиловании

Изнасилованная девушка уверят, что на вечеринке ничего не пила и не употребляла.

Страсти не утихают: не успели СМИ утихнуть после обвинений в педофилии режиссера Ералаша, как сеть "покоряет" новая новость — по подозрению в изнасиловании задержан российский рэпер Yung Trappa, настоящее имя которого Владислав Ширяем.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что заявление на артиста подала 18-летняя студентка. Девушка заявляет, что рэпер надругался над ней. Более того, он бил ее по лицу и угрожал убить ее, если та не согласится на близость с ним.

Студентка рассказала, что познакомилась с Владиславом чуть больше месяца до случившегося. Более того, рэпер первый проявил инициативу в общении. А 1 ноября она получила приглашение на вечеринку.

Девушка отмечает, что приставать к ней Yung Trappa начал еще при подруге, но позже выставил подругу, что бы остаться наедине с ней. Девушка сопротивлялась, но испугалась угроз и поддалась артисту. Спустя несколько часов акт насилия повторился.

Отметим, что Ширяев уже "имел дело" с тюрьмой — он отсидел больше 5 лет за сбыт наркотиков.

Ранее, "Телеграф" писал, что звезду фильма "В бой идут одни старики", профессора Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого Владимира Талашко несколько актрис и журналисток обвинили в харрасменте.