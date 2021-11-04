Год Черного Тигра принесет этим трем знакам Зодиака сказочную удачу

Удача сама будет плыть в руки этих знаков Зодиака.

Приближается новый 2022 год, который пройдет под знаком Черного Тигра. Этот смелый хищник принесет некоторым знакам Зодиака серьезные испытания, но кому-то он принесет и удачу. Астрологи называют тройку знаков Зодиака, которым в новом году будет сказочно везти.

Овен

Овен в новом году поставит для себя новые цели, которых Черный Тигр поможет ему добиться. 2022 год принесет вам финансовый успех, и вы, наконец, сможете позволить себе все желаемое, ведь будете буквально купаться в деньгах.

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Близнецы

Близнецы начнут замечать, что в их жизнь пришла удача прямо с января 2022-го года. Особенно успешным месяцем для вас станет май. Однако вам следует быть осторожными и не идти на поводу у своих желаний, ведь один неверный шаг может поставить ваше счастливое будущее под угрозу.

Весы

Весы, наконец, смогут начать жить той спокойной и размеренной жизнью, о которой всегда мечтали. Инициатива на работе принесет вам крупные плоды. Успех при достижении целей будет достигаться без особых усилий.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые найдут любовь в ноябре.