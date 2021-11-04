Гороскоп на 2022 год: кому из знаков Зодиака ждать пополнения в семье

В список счастливчиков весьма неожиданно попали Скорпионы.

Год Черного Тигра сулит определенным знакам Зодиака много счастья и удачи. Некоторых из них и вовсе ждет одно из самых счастливых известий. Астрологи раскрывают, кому из знаков Зодиака стоит ждать пополнения в семье в 2022-м году.

Скорпион

Скорпионы благодаря своему уравновешенному характеру и врожденной ответственности являются прекрасными родителями. 2022-й год принесет в вашу жизнь определенную новизну. Радостное известие астрологи советуют вам ждать в середине лета. Теперь вам придется заботиться еще о ком-то кроме себя и, надо сказать, у вас это будет прекрасно получаться.

Рыбы

Рыбам небесные тела обещают приятный сюрприз в сентября. Ваш партнер и близкие будут очень вам помогать и оберегать в этот замечательный, но не самый простой период.

Звезды обещают, что ребенок лишь укрепит ваши отношения со второй половинкой и станет гарантом крепкой семьи.

Телец

Тельцам известие о беременности звезды обещают в декабре. За год вы успеете тщательно подготовиться. Астрологи отмечают, что для благоприятной беременности вам необходимо избавиться от вредных привычек.

Ранее "Телеграф" называл самые меркантильные знаки Зодиака.