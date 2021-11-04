Какое растение притягивает деньги в дом

Для того чтобы толстянка начала притягивать деньги в дом, недостаточно просто купить ее в магазине.

Растения обладают не только очевидной пользой вроде создания уюта в доме и улучшения качества воздуха, но и эзотерической. Мы уже рассказывали вам, в каком месте в доме нужно хранить деньги, чтобы они приумножались, а теперь расскажем, какое растение способно притянуть деньги в дом.

Итак, толстянка, или как ее еще называют "денежное дерево", по мнению эзотериков, способна притянуть финансовый успех. Это растение, чьи листики напоминают монетки, считается главным "магнитом" для денежной удачи в доме.

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Однако просто купить и поставить дерево дома недостаточно. Считается, что для того чтобы толстянка действительно притягивала деньги в дом, нужно оторвать листочек с дерева в доме, в котором живут зажиточные люди, и вырастить собственное. Только тогда оно действительно будет напитано денежной энергией.

К слову, помимо толстянки особенно благоприятными для дома считаются и другие растения. Например, фиалка — это сильнейший магнит для любви. Тем, у кого она растет дома, становится проще находить вторую половинку. Кактус же способен защитить дом от негативной энергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой талисман способен привлечь деньги и удачу.